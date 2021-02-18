شمال سيناء: جميع المرافق الخدمية مستعدة للتقلبات الجوية

أعلن الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، الخميس، استمرار رفع درجة الاستعداد والطوارىء بكافة أجهزة ومرافق المحافظة ومديريات الخدمات بها لمواجهة الظروف الجوية التى تشهدها المحافظة، وأكد على مواصلة عمل غرفة العمليات الرئيسية فى ديوان عام المحافظة والغرف الفرعية على مستوى مجالس المدن ومديريات الخدمات والأجهزة المعنية بالمحافظة، مشددًا على استعداد مجالس المدن ومرافق الخدمات لأية تطورات قد تطرأ بسبب الظروف الجوية ، وأن يتم متابعة الموقف لحظة بلحظة بالتواصل مع هيئة الأرصاد والرى والموارد المائية، علاوة على جاهزية الجهات المعنية.

وأكد اللواء شوشة في بيان، استمرار عمل المخابز لتوفير الخبز للمواطنين إلى جانب الأسواق لتوفير احتياجات المواطنين من المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية، علاوة على متابعة شركتي مياه الشرب والصرف الصحى والنظافة فى إزالة آثار الأمطار والتقلبات الجوية وتجمعات المياه والمخلفات أولا بأول بالتعاون مع مجالس المدن لتيسير الحركة.

وأصدر اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء توجيهاته باستعداد كافة المرافق الخدمية لأي تطورات قد تطرأ بسبب الظروف الجوية ، ومنها المستشفيات والإسعاف والمدارس ومراكز الشباب والمعسكرات وباقى مرافق الخدمات من الكهرباء والتموين والتضامن الاجتماعى والمياه والصرف الصحى والطرق والتموين والشباب والرياضة والهلال الأحمر ، ورفع حالات الطوارىء تحسبا لأية تطورات جديدة ومتابعة الموقف لحظة بلحظة.





إلى جانب قيام مديرية الرى بمتابعة حركة المياه الناجمة عن الأمطار وتجمعها خلف السدود على طول مجارى ومخرات السيول.. علاوة على وجود محطات رصد للابلاغ عن أى تجمعات مياه خلف السدود.. هذا الى جانب جاهزية مديرية التضامن الاجتماعى والادارات الفرعية بمختلف مجالس المدن والمراكز لانشاء مراكز إيواء عاجلة للمواطنين المضارين من السيول في حالة وقوعها.

وأشار المحافظ ، الى أنه سبق وضع خطة رئيسية بالتنسيق مع الجهات المعنية واتخاذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة السيول ، وذلك من خلال قيام الجهات المعنية بمراجعة خطط الطوارئ الخاصة بها بشكل مستمر ، وأن تستعد كل مديرية أو جهة معنية بخطة شاملة بالامكانيات المتاحة ومهمتها تجاه السيول .. على أن تشمل الإجراءات المتبعة قبل وأثناء وبعد السيول .

وشدّد المحافظ فى تحذيره لأصحاب السيارات بعدم الوقوف تحت أي لافتات كبيرة أثناء الرياح الشديدة.. كما شدد على المواطنين بعدم الاقتراب من أعمدة أو محولات الكهرباء أثناء سقوط الأمطار أو شدة الرياح .

من جانبه.. أعلن أسامة الغندور سكرتير عام المحافظة أن جميع مرافق الخدمات والجهات المعنية على أهبة الاستعداد لمواجهة أية تطورات للظروف الجوية، وأن هناك متابعة مستمرة من غرفة العمليات الرئيسية.. مصدرًا تعليماته باستمرار اليقظة والحذر فى متابعة أية تطورات للظروف الجوية .

وأشار الى أن غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة تضم مندوبين عن مديريات : الأمن والصحة والتموين والتجارة الداخلية والتضامن الاجتماعى والمياه الجوفية وإدارتى المرور والحماية المدنية ومرفق الإسعاف وقطاعى الكهرباء والمياه والصرف الصحى ، وأنها تتلقى تقارير المتابعة من الغرف الفرعية وشكاوى المواطنين للعمل على ازالة أسبابها .

وأكد سكرتير عام المحافظة على جاهزية معدات الأزمات بمجالس المدن وسيارات كسح المياه بشركة المياه والصرف الصحى لمواجهة موجة الأمطار والسيول المتوقعة ، وتوزيع تلك السيارات والمعدات فى أماكن تجمعات المياه بالتنسيق مع مجالس المدن .

ووجه سكرتير عام المحافظة شركة الكهرباء بالتنسيق مع مجالس المدن بقطع الكهرباء عن أعمدة الانارة والمحولات الموجودة بأماكن تجمعات المياه حتى لا يحدث ماس كهربائى حفاظا على أرواح المواطنين .

ومما يذكر أن الظروف الجوية السيئة مستمرة فى محافظة شمال سيناء .. لليوم الثالث على التوالى .. حيث تشهد المحافظة منذ أول أمس وطوال الليل أمطارا غزيرة ومتقطعة الى جانب موجة من الرياح والبرودة الشديدة وانخفاض فى درجات الحرارة .. مما أثر على كافة مناحى الحياة فى مختلف مدن ومراكز المحافظة .. كما أدت الظروف الجوية الى سقوط عدد من أعمدة الإنارة والأشجار وزحف الكثبان الرملية على الطرق ، وأدت إلى انخفاض مستوى الرؤية بشكل كبير ، وتشهد الطرق الرئيسية والفرعية والدولية بشمال سيناء حذرا شديدا من السائقين وبطء فى حركة السير خشية وقوع حوادث .. كما أدت الرياح الى التزام معظم المواطنين بمنازلهم.