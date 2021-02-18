إفريقية البرلمان: مصر بقيادة الرئيس السيسى تدعم دائما جميع قضايا القارة السمراء

أكد الدكتور شريف الجبلى رئيس لجنة الشئون الافريقية بمجلس النواب اهمية القضايا التى تناولها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته عبر تقنية الفيديو كونفرانس في اجتماع هيئة مكتب قمة الاتحاد الأفريقي وذلك بمشاركة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرؤساء الأفارقة أعضاء هيئة مكتب الاتحاد الأفريقي وعلى رأسهم الرئيس "فيليكس تشيسيكيدي" رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية والرئيس الحالي للاتحاد، إلى جانب موسى فقيه رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي





وقال " الجبلى " ان الرئيس السيسى كان واضحًا خلال هذا الاجتماع الذى تناول مناقشة سبل توفير لقاحات فيروس كورونا وكيفية دعم نظم الرعاية الصحية الأفريقية عندما طالب بضرورة مواصلة التنسيق مع المجتمع الدولى لاتاحة الفرصة للدول الافريقية للحصول على لقاحات فيروس كورونا بشكل منصف وعادل مشيدًا بتأكيد الرئيس السيسى على أن انعقاد هذا الاجتماع يؤكد توافر الإرادة السياسية لتعزيز الجهود الأفريقية المشتركة للتعامل مع تأثيرات وتبعات فيروس كورونا بما يفرضه من تحد ضخم وتهديد غير مسبوق للنظم الصحية وللتنمية على المستويين الإقليمي والدولي وأهمية حشد التمويل والدعم اللوجستي اللازم لمواجهة التداعيات الاقتصادية والاجتماعية والصحية لجائحة كورونا وذلك في إطار مؤسسي شامل



