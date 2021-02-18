ضبط حشيش بقيمة 4 ملايين و400 ألف جنيه بالبحيرة والإسكندرية





وتمكنت الحملات عقب تقنين الإجراءات من ضبط (550 طربة لمخدر الحشيش وزنت 55 كيلوجراما- مبلغ مالى – هاتف محمول).. بحوزة (أحد الأشخاص له معلومات جنائية- مقيم بدائرة مركز شرطة القنطرة شرق) وذلك حال استقلاله إحدى السيارات بدائرة قسم شرطة إدكو (بمحافظة البحيرة).

وضبط (75 طربة لمخدر الحشيش وزنت 8.250 كيلو جرام- مبلغ مالى – هاتف محمول) بحوزة (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة قسم شرطة كفر الدوار بالبحيرة) .. وذلك حال تواجده بدائرة قسم شرطة ثالث المنتزه بمحافظة الإسكندرية.





وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (4.420.000 جنيه تقريبًا).





وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم الاتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عملية تصنيعها وترويجها.