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محافظات

محافظ المنوفية يعتمد حركة تنقلات في المحليات للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين

الخميس 18/فبراير/2021 - 12:52 م
صدى البلد
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مروة فاضل
أصدر اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية القرار رقم ( 355 ) لسنة 2021 بتكليف راضي عمار أحمد عمار رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة تلا للعمل رئيسًا للوحدة المحلية لمدينة سرس الليان وتكليف السيد حسن أحمد عبد العال رئيس الوحدة المحلية لمدينة سرس الليان للعمل رئيسًا للوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور ، وتكليف أشرف توفيق الليثي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف للعمل رئيسًا للوحدة المحلية لمركز ومدينة تلا ، وتكليف وحيد صلاح عبد ربه مدير مشروع تحسين الطرق للعمل رئيسًا للوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف .

كما تضمن القرار -بحسب بيان الخميس- تكليف مروة زهران ابراهيم السيد نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور للعمل نائبًا لرئيس حي غرب شبين الكوم ، وتكليف مني فاروق محمد زايد باحثة بإدارة الإيرادات بالديوان العام للعمل نائبًا لرئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبين الكوم ، وتكليف وليد سالم أبو سالم نائب رئيس حي غرب شبين الكوم للعمل نائبًا لرئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور ، وتكليف سهام ممدوح عبد الله الخياط رئيس قرية شنوان للعمل نائبًا لرئيس حي شرق شبين الكوم ، كما شمل القرار إلحاق أشرف عزب جابر الشرقاوي نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبين الكوم للعمل بديوان عام المحافظة .

وشدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية بتكثيف العمل الميداني في المرحلة المقبلة ، والتواجد في الشارع والتعامل الفوري مع مشكلات المواطنين ، والارتقاء بمستوي النظافة والخدمات بشكل عام.

ويأتي هذا في إطار حرص محافظ المنوفية علي الإرتقاء بمستوي العمل بالجهاز الاداري وتجديد الدماء والدفع بالقيادات الشابة في مواقع القيادة ، للنهوض بمنظومة العمل وسرعة إنجاز المهام بما يساهم بشكل كبير في الإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
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