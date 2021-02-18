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محافظات

ضبط 550 كيلوجرام دقيق مُدعم قبل بيعه في السوق السوداء بكفر صقر

الخميس 18/فبراير/2021 - 12:56 م
صدى البلد
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محمد الطحاوي
كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة تموين الشرقية بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على المحال التجارية والمخابز ومصانع المواد الغذائية ومحطات المواد البترولية.

وذلك للتأكد من صلاحية المعروض ومدى مطابقته للمواصفات القياسية والاشتراطات الصحية والتصدى بكل حزم لظاهرة تهريب السلع المدعمة وبيعها بالسوق السوداء وتطبيق القانون على المخالفين.

وأوضحت وكيلة الوزارة أنه تم تشكيل حملة مكبرة من إدارة تموين كفر صقر برئاسة محمد الشاعر مدير الإدارة وأسفرت الحملة عن تحرير 5 محاضر إثبات حالة ضد أصحاب مخابز مخالفة لإنتاج خبز ناقص الوزن.

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كما تم تحرير محضرين ضد أصحاب مخابز مخالفه لإثبات حالة إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات القانونية.

وتحرير محضر جنح أمن الدولة ضد صاحب محل تجاري لبيعه سلع مجهول المصدر فتم ضبط ٢٠ كيلو شاي.

وتم تحرير محضر جنح أمن الدولة ضد أصحاب انشطه تجارية لعدم الإعلان عن الأسعار وتحرير محضر جنح أمن الدولة لتجميع دقيق بلدى مدعم بواقع ١١ شيكارة زنة الواحدة ٥٠ كيلو قبل بيعها في السوق السوداء.

وأشارت وكيل وزارة التموين بالشرقية الى أنه تستمر الحملات التفتيشية على الأنشطة التجارية المختلفة للوقوف على مدى التزام أصحابها بالقوانين والمقررات التموينية لمنع احتكار السلع المدعمة وبيعها بالسوق السوداء والضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه العبث بمقدرات الدولة وتطبيق القانون على المخالفين.
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