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أخبار العالم

الإعدام مرتين.. حكم نهائي بحق أم ألقت أطفالها في نهر دجلة بالعراق

الخميس 18/فبراير/2021 - 12:44 م
إصدار الحكم النهائي
إصدار الحكم النهائي بحق الأم التي رمت أطفالها في نهر دجلة
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قسم الخارجي
أصدرت محكمة جنايات الكرخ في العاصمة العراقية بغداد، اليوم الخميس، حكما بالاعدام مرتين شنقًا حتى الموت بحق المرأة التي ألقت طفليها في نهر دجلة، في أكتوبر الماضي.

ووفقا لوسائل إعلام عراقية، قال مصدر قضائي، إن "محكمة جنايات الكرخ اصدرت قرار الحكم بالاعدام مرتين شنقا حتى الموت لامرأة القت باطفالها من أعلى أحد جسور بغداد".

وفي 19 اكتوبر الماضي، صدم العرقيون والعالم أجمع  بخبر عن أم عراقية رمت طفليها من جسر الأئمة فوق نهر دجلة بالعاصمة بغداد.

وأفادت وزارة الداخلية العراقية، في بيان نشرته عبر حسابها في "فيسبوك"، بأن قوة مشتركة من الشرطة الاتحادية ودوريات مركز شرطة الكاظمية تمكنت من القبض على المرأة التي قامت برمي أولادها من أعلى جسر الأئمة ضمن منطقة الكاظمية بسبب خلاف مع طليقها. 

وقامت فرق الإنقاذ بالبحث عن جثتيهما، وأوردت وسائل إعلام عراقية بأن فرق الإنقاذ تمكنت من انتشال جثتي الطفلين.
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