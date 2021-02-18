الإعدام مرتين.. حكم نهائي بحق أم ألقت أطفالها في نهر دجلة بالعراق

أصدرت محكمة جنايات الكرخ في العاصمة العراقية بغداد، اليوم الخميس، حكما بالاعدام مرتين شنقًا حتى الموت بحق المرأة التي ألقت طفليها في نهر دجلة، في أكتوبر الماضي.





ووفقا لوسائل إعلام عراقية، قال مصدر قضائي، إن "محكمة جنايات الكرخ اصدرت قرار الحكم بالاعدام مرتين شنقا حتى الموت لامرأة القت باطفالها من أعلى أحد جسور بغداد".





وفي 19 اكتوبر الماضي، صدم العرقيون والعالم أجمع بخبر عن أم عراقية رمت طفليها من جسر الأئمة فوق نهر دجلة بالعاصمة بغداد.





وأفادت وزارة الداخلية العراقية، في بيان نشرته عبر حسابها في "فيسبوك"، بأن قوة مشتركة من الشرطة الاتحادية ودوريات مركز شرطة الكاظمية تمكنت من القبض على المرأة التي قامت برمي أولادها من أعلى جسر الأئمة ضمن منطقة الكاظمية بسبب خلاف مع طليقها.



