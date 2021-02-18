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رياضة

وزير الرياضة يتلقى تهنئة وزيرة الصحة بنجاح تنظيم بطولة اليد.. ويعرب عن الامتنان بجهود الدولة فى التأمين الطبي للمونديال

الخميس 18/فبراير/2021 - 12:54 م
صدى البلد
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ريهام بكير

تلقى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة خطاب الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان والتى أعربت فيه عن خالص التهنئة بنجاح تنظيم استضافة مصر لبطولة العالم لكرة اليد فى الفترة 13-31 يناير 2021، والذى كان نتاجًا لتعاون وتضافر جهود أجهزة الدولة المختلفة مما أدى لخروج الحدث بالمظهر اللائق لجمهورية مصر العربية.

ولفتت وزيرة الصحة والسكان إلى الخطاب الذى سبق وأن ورد إليها من قبل وزير الشباب والرياضة بشأن التأمين الطبي للبطولة وامتنانه بجهود الدولة المبذولة فى التأمين الطبي لبطولة العالم لكرة اليد للرجال 2021، مقدرةً هذا الشعور الطيب الذى يعكس التقدير لرسالة القطاع الصحي فى تقديم خدمة طبية آمنة والحفاظ على الصحة العامة للمواطنين، متمنيةً دوام التوفيق والنجاح فيما هو مقبل من أحداث.

من جانبه، أكد وزير الشباب والرياضة على التعاون المثمر بين الوزارة وجميع الجهات والأجهزة المعنية فى الدولة سواءً على مستوى البرامج والمشروعات التى يتم تنفيذها على مستوى الجمهورية أو على صعيد البطولات الرياضية الدولية التى تستضيفها مصر بمشاركة الوفود والمنتخبات الأجنبية والعربية من جميع أنحاء العالم على مدار العام.

وأشار الوزير إلى الدور الطبي الكبير الذي قامت به الدولة المصرية خلال استضافة مونديال العالم لكرة اليد، وتطبيق نظام الفقاعة الطبية على المشاركين من المنتخبات والوفود المرافقة والإداريين والمنظمين لمنع الاختلاط وقيام وزارة الصحة المصرية بإجراء مسحات طبية كل 24 ساعة للمشاركين بالمونديال للسيطرة على فيروس كورونا المستجد، لافتًا أن هذا النظام هو ما سيتم تطبيقه فى البطولات الدولية المقرر إقامتها بمصر الفترة المقبلة، علاوة على أن هذا النظام أصبح قدوةً للعديد من الدول، والمجتمع الأوليمبي.
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