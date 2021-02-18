برلماني: مشاركة المقاولين المحليين بمختلف المحافظات فى تنفيذ المشروعات يوفر فرص عمل

أشاد المهندس أمين مسعود عضو مجلس النواب وأمين سر لجنة الاسكان والمرافق بالبرلمان بالاجتماعات الوزارية التى يعقدها باستمرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء لمتابعة موقف تنفيذ المشروع القومي لتطوير الريف المصري ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "حياة كريمة" مثمنا تكليف الحكومة للمحافظات بفتح باب التسجيل للمقاولين المحليين لضمان الوصول لأكبر عدد ممكن من المقاولين الذين يمكن إسناد الأعمال إليهم، وأنه ستتم مشاركة قوائم كاملة تضم أسماء المقاولين المحليين بكل محافظة مع جهاز التعمير بوزارة الإسكان والهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وقال " مسعود " فى بيان له اصدره اليوم إن مشاركة المقاولين المحليين بمختلف المحافظات فى تنفيذ المشروعات فى هذه المبادرة الرئاسية غير المسبوقة فى تاريخ مصر سوف يوفر الالاف من فرص العمالة الحقيقية لشباب القرى والريف المصرى مطالبًا من جميع المقاولين المحليين الاسراع فى تسجيل أسمائهم للبدء فى تنفيذ مختلف المشروعات الخاصة بتطوير وتحديث القرى والريف المصرى خاصة بعد تخصيص الدولة ل 500 مليار جنيه لعمليات التنمية الشاملة لتنفيذ مبادرة حياة كريمة.



