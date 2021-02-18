محافظ شمال سيناء يتفقد المبنى الجديد بدار الأيتام بالعريش

قام اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، يرافقه سعدية محمود مدير عام مديرية التضامن الاجتماعي بتفقد الإنشاءات في مبنى دار الرعاية المتكاملة للأيتام بحي العبور بالعريش، وذلك في حضور السيد حسنين، رئيس مجلس إدارة جمعية تنمية المجتمع المحلى لرعاية الأيتام.

وأكد المحافظ، أنه يجري إنشاء المبني الجديد للدار علي قدم وساق، من أجل فصل البنين عن البنات.. مشيرًا إلي المبنى الجديد على مساحة 168 متر مربع «12*14» ويتكون من طابقين، يضم الطابق الأرضي مكاتب إدارية، ويضم الطابق الثاني عدد 3 غرف وغرفة للنشاط وصالة استقبال ومطبخ و دورات مياه، وذلك بتكلفة تبلغ مليون و200 ألف جنيه.

من جانبه.. أشار المهندس السيد محمد حسنين، رئيس مجلس إدارة تنمية المجتمع المحلى لرعاية الأيتام، أن الدار تتبع الجمعية وهى الوحيدة على مستوى المحافظة، وتخدم عدد 31 طفلا وطفلة من كريمي النسب«18 ولد-13 بنت»، حيث تقدم لهم الدار رعاية مكثفة ودائمة على مدار الـ24 ساعة يوميًا،شاملة التعليم والرعاية الصحية والاجتماعية وغيرها.



حيث تشمل الرعاية، التعليم والرعاية الصحية والاجتماعية وغيرها .. منهم بعض الأطفال الرضع وآخرين يتلقون تعليمهم فى المدارس الموجودة فى المنطقة .

وأشار، الى أن الجمعية التى ترعى الدار تتلقى الدعم من تبرعات أهل الخير والتضامن الاجتماعى .. وأن الجمعية ترعى عدد آخر من الأطفال اليتامى داخل أسرهم ، وتقدم المساعدات الى الأسر المحتاجة والفقيرة .. علاوة على مساعدات عينية لعدد آخر من الأسر الأكثر احتياجا فى مختلف المناسبات .

كما تضم الجمعية صندوقا دوارا لاقراض الأسر المحتاجة والفقيرة ، وخاصة أسر الأيتام .. لمساعدتها على إقامة المشروعات الانتاجية بقروض ميسرة من الجمعية بقيمة 500 الى 2000 جنيها فى المرة الواحدة وتسدد على أقساط ميسرة من عائد الانتاج ، ويمكن تجديد القرض أكثر من مرة لمساعدة الأسرة على اقامة المشروعات الانتاجية لزيادة دخل الأسرة ، و الصندوق ممول من التضامن الاجتماعى بقيمة 30 ألف جنيه.

كما تضم الجمعية الحضانة الايوائية لخدمة الأطفال المقيمين فى الدار من عمر يوم حتى 6 سنوات .. علاوة على دار حضانة عادية لخدمة أهالى المنطقة .ويوجد أيضا النادى النسائى لخدمة سيدات وفتيات المنطقة بندوات التوعية فى مختلف المجالات والمناسبات ودورات فى التدبير المنزلى .

وأشارت انتصار عطية السيد مديرة الجمعية، إلى الإهتمام الكبير بأطفال دار الرعاية المتكاملة عن طريق عدد 12 مشرفة وأم بديلة، وأنه يتم فصل البنين عن البنات وتخصيص حجرات مناسبة لكل منهم، علاوة على المطابخ المجهزة للوجبات والمطعم لتناول الوجبات تحت إشراف المتخصصين.

وعلي هامش الزيارة قام المحافظ ،بتوزيع شهادات التقدير والجوائز المالية، على حفظة القرآن الكريم من أبناء الدار، تقديرًا لجهودهم في حفظ كتاب الله الكريم.. مؤكدا على منح جائزة كبيرة لأول طفل يحفظ القرآن الكريم كاملا.





حضر الزيارة كل من ليلي مرتجي وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء سابقا، عزة كمال مدير إدارة التربية الخاصة بالمديرية.