لدعم المشروعات التنموية.. بروتوكول تعاون بين محافظة وجامعة سوهاج

وقع اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج ، اليوم، والدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج، بروتوكول تعاون مشترك، وذلك لدعم المشروعات التنموية والخدمية بنطاق المحافظة من خلال إجراء الدراسات والأبحاث لمتابعة ومراجعة المشروعات القائمة ودراسة المشاريع المستقبلية، وبحث أفضل السبل لتنفيذها بما يحقق خدمة المجتمع وتنفيذ سياسة الدولة وبرامجها التنموية المختلفة.





حضر توقيع البروتوكول السيد أحمد سامي القاضي نائب المحافظ، وكلا من الدكتور مصطفى عبدالخالق نائب رئيس الجامعة لشئون المجتمع والبيئة، والدكتور أحمد سليمان نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا، والدكتور مجدي القاضي عميد كلية الصيدلة.





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وأعرب محافظ سوهاج عن تقديره للدور الذي تقوم به الجامعة من خلال التعاون المثمر والبناء مع المحافظة، والذي يبشر بنتائج إيجابية لصالح المجتمع السوهاجي، لافتا إلى أنها شريك أساسي في مشروعات التنمية المستدامة على أرض سوهاج.



