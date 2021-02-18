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حياة كريمة: نستهدف الفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا في القرى والنجوع.. فيديو

الخميس 18/فبراير/2021 - 01:16 م
صدى البلد
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آيات أحمد
قال الدكتور أحمد على، المنسق العام لمبادرة حياة كريمة فى قنا، إن القافلة بها 6 تخصصات للكشف على المواطنين فى قرى حياة كريمة، لافتًا إلى أن القوافل الطبية تزور نفس المكان كل شهرين لمتابعة المرضى.


وأضاف المنسق العام لمبادرة حياة كريمة فى قنا، خلال لقاء خاص على فضائية "إكسترا نيوز"، أن المبادرة الرئاسية حياة كريمة التي تستهدف توفير حياة كريمة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا في القرى والنجوع بكل المجالات كالصحة والتعليم والسكن، لاستكمال ما قامت بإنجازه في المرحلة الأولى بقرى محافظة قنا والتي حولت المنازل المتهالكة إلى "سكن كريم"، وساهمت في مشروعات المياه والصحة والتعليم لتخلق بداية تطور جديدة لقرى المحافظة الأكثر احتياجا.


وأوضح أن المرحلة الثانية للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" باستثمارات تصل إلى حوالي 9.6 مليار جنيه والتى تستهدف 375 تجمعا ريفيا في 14 محافظة معظمها في صعيد مصر، حيث تضم محافظات وسط وجنوب الصعيد مجتمعة 315 قرية بنسبة 84% من إجمالي القرى المستهدفة فى المرحلة الثانية، ومن المخطط إنهاء العمل في جميع القرى المستهدفة فى المبادرة والبالغ عددها 1000 قرية بنهاية العام المالي 2023/2024.

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