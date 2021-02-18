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فن

هاني شاكر يشوق جمهوره لـ فيديو كليب بقالي كتير

الخميس 18/فبراير/2021 - 01:59 م
صدى البلد
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ميرنا محمود
أعلن أمير الغناء العربي، نقيب المهن الموسيقية الفنان هانى شاكر، عن طرح فيديو كليب "بقالى كتير" بالتعاون مع المطربة كارول سماحة.


وكتب هاني شاكر: "ترقبوا أغنيتى الجديدة #بقالى كتير اليوم الساعة 2 ظهرًا على قناة يوتيوب الرسمية".


وكان هاني شاكر طرح برومو "بقالي كتير" مع الفنانة اللبنانية كارول سماحة، على تطبيق "تيك توك".


وأحيا هانى شاكر حفلا غنائيا بمناسبة عيد الحب الأحد الماضى على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.


من ناحية أخرى، طرح أمير الغناء العربى هانى شاكر، نقيب الموسيقيين، مؤخرا كليب أغنيته الجديدة "كيف بتنسى" عبر قناته الرسمية عبر يوتيوب، وأداها باللهجة اللبنانية، وهى من كلمات نادين الأسعد، وألحان وليد توفيق، توزيع باسم منير، وإخراج هنا حافظ.

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