محافظ شمال سيناء يكرم المتميزين بديوان عام المحافظة

كرم اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، عدد من الموظفين المتميزين من العاملين في ديوان عام المحافظة ومجالس المدن اليوم الخميس .

وقام المحافظ، بتكريم المهندس أحمد القصاص، مدير عام المناطق الصناعية، لبلوغه السن القانونية للمعاش، تقديرًا لجهوده خلال فترة عمله في الفترة الماضية.

كما تم تكريم أعضاء وحدة تكافؤ الفرص لشئون المرأة في ديوان عام المحافظة وفي مجالس المدن ، حيث تم منحهم شهادات التقدير ، تقديرًا لجهودهم خلال الفترة الماضية، وهم كلا من حنان حسن محمود، رئيس الوحدة، عايدة سليم، نائب رئيس الوحدة، عبد المعز محمد شوقي،رئيس قسم الموازنة، محمد سليم سلام، فيصل محمد هاشم ،محمد الهادي ربيع، عادل سعيد، كريمه محمد محمود، جيهان كمال عبد الفتاح، أعضاء الوحدة ، رجاء حسين صباح، مسئول وحدة تكافؤ الفرص ببئر العبد ، مها أبو المجد حسن مسئول وحدة تكافؤ لفرص برفح، وفاء محمد عزام، مسئول وحدة تكافؤ الفرص بالشيخ زويد.

ونظمت وحدة تكافؤ الفرص لشئون المرأة في مجلس مدينة الحسنة محافظة شمال سيناء ندوة تحت عنوان "تمويل المشروعات الصغيرة للمرأة"، في إطار مبادرة الـ16 يومًا "معًا ضد العنف والتنمر ضد المرأة" الجاري تنفيذها تحت رعاية محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، والدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء.

واستعرضت فوزية حماد التعريف بصندوق التنمية المحلية كمصدر من مصادر التمويل للمشروعات الصغيرة وأهميته وفائدته بالنسبة لمحدودي الدخل وكيفية الاستفادة منه، إلى جانب الخدمات المقدمة من جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر سواء في مجال التدريب الفني أو التدريب الإداري على كيفية ابتكار فكرة مشروع وشروط التمويل للقروض المتوسطة ومتناهية الصغر.

وأشارت، إلى أن المناقشات دارت حول عدة نقاط، منها كيفية البدء في عمل مشروع، وشروط التمويل والضمانات المطلوبة، وتشجيع السيدات على تنمية مهاراتهن، والبدء في الأفكار المبتكرة، وكيفية وضع برنامج أمن يهدف إلى تمكين السيدات والفتيات اجتماعيًا واقتصاديًا لحمايتهن من أشكال العنف التي ترتكب ضدهن.





ولفتت فوزية حماد ،إلى أن جهاز تنمية المشروعات يسعى لاكتشاف وتعزيز قدرات المرأة وتنمية مهاراتها وتشجعيها على أن تشارك بفاعلية في أنشطة التنمية الاجتماعية والاقتصادية، حيث يقدم لها باقة متنوعة من الخدمات تتمثل في التمويل الميسر لإقامة مشروعات صغيرة ومتناهية في الصغر، والتدريب على إدارة المشروعات وبعض الحرف اليدوية والتراثية .



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