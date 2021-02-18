برلماني : تخطينا 1000 كيلو تبطين من واقع 22 ألفا.. والمياه المتوفرة تمكننا من زراعة مليون فدان

أشاد النائب، عامر الشوربجي عضو لجنة الزراعة بالبرلمان، بالجهود المبذولة من قبل وزارة الموارد المائية والري، وتبنيها المشروع القومي لتبطين وتأهيل الترع، موضحا أن هذا المشروع التنموي الكبير يأتي فى ضوء خطة الوزارة لتأهيل وتبطين الترع ضمن المشروعات التى يتم تنفيذها لترشيد استخدام الموارد المائية، قائلا:" القيادة السياسية أولت اهتمامها وعنايتها لهذا المشروع ، إقرارا واعترافا منها بما سيحققه من استفادة كبيرة، حتما ستعود بالنفع على الفلاح من جهة ، وعلي الدولة من جهة اخري.





وعن ما أهم ما تم إنجازه في هذا المشروع خلال الفترة القليلة الماضية ، أوضح " الشوربجي " في تصريحات خاصة لـ " صدى البلد " أنه خلال الفترة الماضية تم تخطي 1000 كيلو تبطين من واقع 22 الف كيلو والتي بلغت إجمالي تكلفتها بحوالي 70 مليار ، مشيرا الي أن كميات المياه والتي سيتم توفيرها جراء هذا المشروع العملاق ، سيمكننا من زراعة مليون أو مليون ونصف فدان اضافي، يكون بمثابة إضافة جديدة للرقعة الزراعية بهدف العمل علي توسيعها.





وأضاف عضو لجنة الزراعة أن مشروع تأهيل وتبطين الترع سيكون له العائد الإيجابي الأكبر علي الفلاح المصري في المقام الأول ، إذ أنه يسهم في التعزيز من وصول المياه لنهايات الترع ، بما يسهم في تغطية جميع احتياجات االمزارعين ، وتحسين الخدمات بشكل يضمن توفير بيئة أمنة ونظيفة للمواطنين ، و عدم وجود مشاكل في أنظمة الري ، لافتا الي أن مشروع تبطين الترع مسيسهم في توسيع الطرق وحمايتها من الانهيارات والتصدعات ،معقبا :" مشروع تنموي كبير يضمن توصيل المياه للنهايات في وقت زمني قصير جدا ، وهيرفع الكثير من العبء عن كاهل المزارعين ، حيث انهم كانوا يقطعون شوطا كبيرا في انتظار وصول المياه لنهاية الترع في وقت طويل جدا قدر بحوالي 10 ساعات ".





ويشار إلي أن تتبنى وزارة الموارد المائية والري، مشروع قوميا عملاقا لتأهيل وتبطين الترع، وهو ما يستهدف فى المرحلة الأولى منه تأهيل حوالى 7000 كيلومتر من الترع المتعبة بتكلفة إجمالية 18 مليار جنيه بحلول منتصف عام 2022، فيما تبلغ إجمالي الأطوال المتعاقد عليها للتأهيل 5615 كيلومترا فى مختلف محافظات الجمهورية، وقد تم تأهيل 10 كيلومترات من الترع .





وأوضح المهندس محمود السعدى، المشرف على مشروعات تأهيل وتبطين الترع، أن تلك الأعمال تأتى فى ضوء خطة الوزارة لتأهيل وتبطين الترع ضمن المشروعات التى يتم تنفيذها لترشيد استخدام الموارد المائية كأحد محاور الاستراتيجية القومية للموارد المائية 2037 والتى تهدف إلى توفير الموارد المائية المطلوبة لكافة القطاعات المستفيدة من الموارد المائية .





وأشار إلى أن المشروع له مردود كبير فى مجال تحسين إدارة المياه وتوصيل المياه لنهايات الترع المتعبة، إضافةً إلى المردود الاقتصادي والاجتماعى والحضارى والبيئى الملموس فى المناطق التى يتم التنفيذ فيها .





وتبلغ تكلفة كيلو التبطين حوالى 3 ملايين جنيه، والنوع الأهم فى التبطين يتم بطبقة من الأحجار سمك 30 سم وعليه طبقة من الخرسانة العادية سمك 10 سم وهناك نوع آخر خرسانة مسلحة وخرسانة عادية عليه طبقة من الرمال المثبتة ويتم تحديد نوع التبطين طبقا لطبيعة التربة المارة بها الترعة.





وتابع "تنفيذ أعمال تأهيل الترع سوف يسهم فى تعظيم الاستفادة من الموارد المائية من خلال ترشيد الاستخدامات المائية وحل مشاكل توصيل المياه فى نهايات الترع، والمساهمة فى ضمان وصول المياه لنهايات الترع فى أسرع وقت لتحقيق العدالة فى توزيع المياه وزيادة إنتاجية الزراعية، كما يعمل ذلك على تقليل تكلفة الصيانة وإزالة الحشائش الدورية للترع، إضافةً إلى أن هذا المشروع يعتبر من المشروعات كثيفة العمالة مما يساعد في تحقيق أهداف الدولة فى القضاء على البطالة .



