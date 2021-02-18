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أخبار البلد

قناع الملك توت.. التليجراف البريطانية تنشر تقريرًا عن السياحة في مصر للمرة الثالثة

الخميس 18/فبراير/2021 - 01:51 م
صدى البلد
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محمد الاسكندرانى
نشرت جريدة التليجراف The Telegraph البريطانية للمرة الثالثة على التوالي، تقريرًا عن السياحة في مصر، حيث اختارت هذه المرة القناع الذهبي للملك الشاب توت عنخ آمون كإحدى الأيقونات السياحية في العالم التي يجب مشاهدتها خلال فترة حياتك.


جاء ذلك فى إطار استمرار المقالات والتقارير الإيجابية التي تنشرها وسائل الإعلام الدولية عن السياحة في مصر.


وقدم التقرير وصفًا دقيقًا لهذا القناع وتصميمه، حيث أشار إلى أنه يتكون من طبقة من الذهب الخالص المرصع بالأحجار الكريمة والنصف كريمة، بالإضافة إلى أنه من القطع الفريدة التي أبهرت العالم وزادتهم ولعًا بالحضارة المصرية العريقة.


وأوضح التقرير أن هذا القناع يُعرض بالمتحف المصري بالتحرير، ومن المقرر أن يُنقل مع باقي كنوز الملك الشاب إلى المتحف المصري الكبير. 


وتطرق لاستعراض التفاصيل الخاصة بقصة اكتشاف عالم المصريات هوارد كارتر لمقبرة الملك توت عنخ آمون بالبر الغربي في عام 1922 وما تم اكتشافه بداخلها، وسرد بعض المعلومات عن الملك توت عنخ آمون وعائلته ومدة حكمه ووفاته شابًا.


جدير بالذكر أن جريدة التليجراف البريطانية كانت قد أصدرت تقريرين آخرين الأول عن اختيار مصر كأفضل الوجهات السياحية للسفر إليها في عام ٢٠٢١ بعد إنهاء سياسة الإغلاق في المملكة المتحدة، والثاني عن الرحلات النيلية في مصر التي وصفتها بالممتعة وأنها أفضل الرحلات النهرية في العالم، كما أنها تقدم كنوز الحضارة المصرية القديمة ومقوماتها السياحية الطبيعية بشكل مبهر.


وكان موقع CNN Travel اختار أيضا مصر من أفضل 21 وجهة سياحية آمنة للسفر في عام 2021، كما حصدت مصر المرتبة الأولى عالميا بين الوجهات السياحية الأكثر طلبا خلال الفترة الحالية وذلك وفقا لاستقصاء الرأي الذي أجرته مجلة Travel Inside السويسرية المتخصصة في الشأن السياحي.


كما اختار موقع "تريب أدفايزر" مدينة الإسكندرية كإحدى أفضل الوجهات السياحية الرائجة على مستوى العالم لعام 2021، ومدينتي القاهرة والغردقة من أفضل الوجهات السياحية لعام 2020.

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