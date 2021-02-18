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اقتصاد

البورصة المصرية تواصل تراجعها بمنتصف التعاملات بضغوط مبيعات أجنبية

الخميس 18/فبراير/2021 - 12:59 م
صدى البلد
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محمد صبيح
واصلت مؤشرات البورصة المصرية، تراجعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم، الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين والعرب للشراء.

 
وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.02% ليصل إلى مستوى 11411 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.21% ليصل إلى مستوى 2376 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.13% ليصل إلى مستوى 14093 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.03% ليصل إلى مستوى 4378 نقطة.

 
كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.34% ليصل إلى مستوى 2368 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.26% ليصل إلى مستوى 3394 نقطة، بينما زاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.83% ليصل إلى مستوى 1311 نقطة.
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