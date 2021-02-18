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إجابات: قرارات التعليم هي الأفضل لمصلحة الطلاب .. فيديو

الخميس 18/فبراير/2021 - 05:02 م
محمد احمد
محمد احمد
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ياسمين القصاص
قال محمد أحمد، الرئيس التنفيذي لشركة إجابات لاستطلاعات الرأي: إنه لم يحدث إصلاح للحركة التعليمية سوي في هذه الفترة،  حيث تقوم الدولة بدراسة ملف التعليم من خلال دراسة وافية وكاملة، وذلك لأن الدولة لديها معلومات أكثر من المواطنين في هذا الملف، منوها إلى أن الحركة التعليمية متأثرة بشكل شديد خلال هذه الفترة بسبب جائحة فيروس كورونا.

وأَضاف "الرئيس التنفيذى لشركة إجابات" خلال استضافته في برنامج "صباحك مصر" المذاع عبر فضائية "إم بى سى مصر 2"، أن الوزارة تسعي أن تقلل من خروج الطلاب من المنازل وتجمعهم بالمدارس، حتى يتم الالتزام بالتباعد الاجتماعي فيساعد على الحد من انتشار فيروس كورونا، متابعا أن أعداد الإصابات مازالت فى ارتفاع، فالوزارة بالفعل اتخذت القرارات الأفضل لمصلحة الطلاب.

وأضاف:" يجب على المواطنين عدم التعامل بتراخي مع جائحة كورونا والالتزام بالإجراءات الاحترازية".

وأوضح أنه توجد بالدولة المصرية مشكلة التواصل، فكان يجب قبل اتخاذ تلك القرارات سماع رأي المواطنين، وخاصة في عملية التعليم، مشيرا إلى أن الوزارة قامت بدراسة تلك العملية جيدا، مؤكدا أن جميع قرارات الوزارة تكون حلا سليما لتلك المشكلة، ولكن التواصل شيء مهم.

وتابع أن هناك مشاريع كبيرة وتاريخية تحدث الآن فى مصر، لافتا إلى أنه يتم الآن تجديد وتطوير 4500 قرية من ضمن مشاريع الذى أطلقها الرئيس السيسي، حيث أنها تعد شيئا تاريخيا يحدث الآن.

وأكد أنه الآن يتم بناء مصر من جديد، متابعا أنه سيتم تجديد وتغيير  الريف المصري ضمن هذا المشروع، حيث أنها ستساهم فى رفع مستوى معيشة الفرد.
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