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اقتصاد

بسبب أعمال التوسعات.. قطع المياه عن مجلس قروي سيدي غازي بالبحيرة صباح الأحد

الخميس 18/فبراير/2021 - 01:19 م
صدى البلد
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آمنة عبدالعظيم
أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة، انقطاع المياه عن مجلس قروي سيدي غازي بكفر الدوار وذلك اعتبارًا من الساعة التاسعة صباح يوم الأحد الموافق 21/ 2/ 2021 وحتى الساعة السابعة من صباح يوم الاثنين  وذلك نظرا لأعمال توسعات بمحطة مياه كفر الدوار.  

وناشدت الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.

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وأوضحت الشركة أنه يتم توفير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.

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