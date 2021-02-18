بسبب أعمال التوسعات.. قطع المياه عن مجلس قروي سيدي غازي بالبحيرة صباح الأحد

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وأوضحت الشركة أنه يتم توفير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.



وأوضحت الشركة أنه يتم توفير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة، انقطاع المياه عن مجلس قروي سيدي غازي بكفر الدوار وذلك اعتبارًا من الساعة التاسعة صباح يوم الأحد الموافق 21/ 2/ 2021 وحتى الساعة السابعة من صباح يوم الاثنين وذلك نظرا لأعمال توسعات بمحطة مياه كفر الدوار.وناشدت الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.