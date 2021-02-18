رمضان البيه يكتب: مناجاة ودعاء

إلهي وخالقي وسيدي ومولاي .. يا من بيده ناصيتي وناصية كل شيء ويا مالك رقي أتوجه بك سبحانك إليك . وأتوسل بك سبحانك إليك . وأسألك يا عزيز بعزيز إعزاز عزتك وبرحمة رحموت رحمانيتك . وبقدرة اقتدار قدرتك . وبعظمة عظيم عظمتك وبغناءك واستغناءك عن جميع خلقك . وبضعفي وعوزي وفقري وافتقاري واحتياجي إليك سبحانك . وبغناك واستغناءك عن جميع خلقك . وبقيموميتك التي بها قوام كل شيء . وبمددك وإمدادك للوجود وما حوى . وبهيمنتك وسطوتك على الخلائق كلها . وبحضرة قدسك وإجلال جلالك . وبهيبتك التي خضع لها كل شئ وذلت لها رؤوس الجبابرة .وخضع لها كل شئ وذل . وأسألك بكل أسماءك الحسنى وبإسم العظيم الأعظم وكل أسماءك سبحانك عظيمة .. أسألك بإسمك الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سألت به أعطيت.. يا عاطي يا وهاب يا كريم ياجواد أسألك بإسم الحي القيوم وإسمك الواحد الأحد الفرد الصمد . وأسألك بصفيك وحبيبك أحب خلقك إليك وأكرمهم عليك من أدبته بآدابك فأحسنت تأدبيه وخلقته بأوصافك وحققته بأسماءك وإرتقيت به فوق الخلق العظيم وجعلته رحمة للعالمين وإماما للأنبياء والمرسلين وقائدا لركبهم العظيم وجعلته معدنا لأسرارك ومدادا لكلماتك وعروسا لمملكتك ومستودعا لأسرارك ولسانا لحجتك . وسيدته على جميع خلقك .اللهم إني أسألك بالهادي البشير السراج المنير سيد السادات كريم الأباء والأمهات الصادق الأمين سيدنا ومولانا وعظيمنا وصفوتنا ومصطفانا وخيرتنا وإمامنا نبينا الكريم ورسولنا العظيم سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله عليه عظيم صلواتك وأنمى بركاتك وأزكي تحياتك وعلى آله الأطهار وصحابته الأخيار .أسألك بجاهه العظيم وأستشفع به عندك سبحانك أن ترزقنا العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة وأن تنظر إلينا بعين عنايتك وتشلمنا برعايتك وتمن علينا بقربك وتذق قلوبنا برد عفوتك وحلاوة قربك وأنسك وأن تحفظنا بحفظك وتكنفنا بكنفك الذي لا يرام وأن تزكي نفوسنا وتنور عقولنا وترزقنا فهما من لدنك . فهما ربانيا نفهم به منك عنك سبحانك. وأن تشرح لنا الصدور وتنور القلوب وأن تسمو بأرواحنا وأن تحفظنا من شر النفوس المريضة الحاقدة والأعين الشريرة الحاسدة ومن كل بلاء ووباء بحفظك يا حفيظ . وأسألك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين أن تحفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين وأن ترد عنها كيد الكائدين وحقد الحاقدين ومكر الماكرين وشر الأشرار . وأن تردنا إليك ردا جميلا وتعيدنا إلى هديك القويم وسنة نبيك الرشيدة صلى الله عليه وسلم وعلى آله. وأن تشفى مرضانا ومرضى المسلمين وترحم موتانا وموتى المسلمين وأن تتب علينا وعلى العصاة والمذنبين . وأن تعفوا وتتعطف وتتكرم وترحم أمة حبيبك ومصطفاك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله..وأن تجعل خير أعمالنا خواتيمها وخير أيامنا يوم لقاءك يا كريم وأن تجعلنا من عبادك المقربين أصحاب الروح والريحان وجنة نعيم .





