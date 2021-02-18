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أخبار العالم

تونس.. تحذيرات من خطورة الوضع الصحي في البلاد

الخميس 18/فبراير/2021 - 01:17 م
تحذيرات من خطورة
تحذيرات من خطورة الوضع الصحي في تونس
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قسم الخارجي
حذر المتحدث الرسمي باسم الاتحاد العام التونسي للشغل، سامي الطاهري، اليوم الخميس، من خطورة الوضع الصحي في البلاد.

وقال الطاهري، في تصريح لإذاعة "شمس إف إم" التونسية، إن الوضع الصحي في حالة من التدهور والخدمات الاجتماعية لم تعد قادرة أن تفي بالحاجة.

وشدد الطاهري على ضرورة التسريع في إصلاح المنظومة الصحية لأن الوضع لم يعد يحتمل الانتظار.

وفي وقت سابق من اليوم، قال رئيس لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية، العياشي الزمالي، إنه سيتم تسليم الجرعات الأولى قبل نهاية شهر فبراير الجاري إثر تمرير القانون المتعلق بضبط أحكام استثنائية خاصة بالمسؤولية المدنية الناتجة عن استخدام اللقاحات والأدوية المضادة لفيروس كوفيد-19، ومشيرا إلى أن هناك نحو 4 مليون جرعة ستصل في شهر مارس القادم

وسجلت وزارة الصحة التونسية أمس الأربعاء،  787 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية.

وبينت الصحة التونسية في بيان لها ان إجمالي الإصابات في البلاد منذ بداية الجائحة وحتى الان بلغ 225116 حالة.

وأوضحت الصحة التونسية في بيانها أنه تم تسجيل 34 حالة وفاة خلال الساعات الماضية ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد منذ بداية الأزمة وحتى الان الى 7651 حالة وفاة.
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