أحمد مرعي: لا يصح أن يعتمد منتخب مصر على اللاعب الأوحد

تحدث أحمد مرعي المدير الفني للمنتخب المصري لكرة السلة عن إصابة أحمد عادل دولا صانع ألعاب الفراعنة وفرص تواجد عبد الرحمن نادر المحترف في الدوري الأمريكي مع المنتخب المصري.





ويخوض منتخب الفراعنة مواجهات إياب التصفيات المؤهلة لبطولة إفريقيا 2021 في تونس في الفترة من 17 لـ 21 فبراير الجاري.





ويتواجد المنتخب المصري في المجموعة الخامسة في التصفيات المؤهلة لبطولة إفريقيا 2021 والتي تضم أيضًا منتخبات أوغندا وكاب فيردي والمغرب ويتصدر ترتيبها الفراعنة برصيد 6 نقاط بعد الفوز في مباريات الذهاب في التصفيات التي أقيمت في القاهرة نوفمبر الماضي.





وقال مرعي "بسبب ضيق الوقت وضغط المباريات المحلية بين المرحلة الأولى والثانية من التصفيات، اعتمدنا على ضم اللعيبة الجاهزة في بطولة الدوري".





وتابع "لو في لاعب كبير بس حالته البدنية مش جيدة او لا يشارك بانتظام تم استبعاده بسبب إن مفيش وقت نعمل إعداد وتجهيز، احنا اتجمعنا لمدة 10 أيام فقط، ونتمنى ان شاء الله نكون موفقين في الاختيارات".





وواصل "طبقنا الإجراءات الاحترازية بشدة كبيرة منذ اليوم الأول للمعسكر في الاسكندرية، الحرص كان بيزيد مع كل مرة بنعمل مسحة وتطلع نتيجتها سلبية، اللعيبة قعدت 10 أيام في الإسكندرية وبعدها سافرنا على القاهرة في معسكر ثم المطار بدون مقابلة أسرهم، حتى الآن، المنتخب قام بعمل 5 مسحات طبية في 12 يوما فقط".





وعن إصابة دولا، قال مرعي "في أكتر من لاعب معانا في المنتخب في مركز صانع اللعب، غياب دولا مؤثر ولكن هو مش صانع اللعب الوحيد، خلال السنين اللي فاتت كان بيبقى في صانع لعب أوحد للمنتخب المصري وهو وائل بدر ولما كان يغيب يبقى في علامات استفهام، ده مش هيكون موجود بعد كدة ولازم يكون في بدائل، مينفعش منتخب مصر يبقى معتمد على صانع العاب واحد، ونفس الوضع بالنسبة لباقي المراكز".





وتطرق مرعي للحديث عن عبد الرحمن نادر المحترف المصري في صفوف الـ NBA قائلًا "صعب انه يلعب حاجة زي التصفيات اللي بنلعبها في الفترة دي، ممكن يبقى معانا في الحاجات الى هنلعبها في الصيف علشان توقيتات الدوري الأمريكي، وحاليًا اتحاد السلة يقوم بإصدار أوراق الهوية المصرية الخاصة به".



