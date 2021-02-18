راقصة شهيرة: بقرأ المعوذتين قبل الرقص وفيفي عبده عملتلي بلوك

نشر الإعلامي العراقي نزار الفارس، مقطع فيديو له يروج فيه لحلقته الجديدة مع الراقصة اليسار والتى يستضيفها فى برنامجه الذى يعرض على قناة الرشيد العراقية.





وكشفت اليسار فى مقطع الفيديو عن بعض التفاصيل الخاصة بها ولعل من أبرزها: حلمها بالظهور مع النجم محمد رمضان، وقراءتها للمعوذتين قبل الرقص، وتعرضها للحظر من النجمة فيفي عبده.





وعلق نزارعلي الفيديو قائلا: "ما حاجه اذكركم الجمعه ضيفتي اليسار الساعه ١٠ مساءً حلقه مختلفه".





يذكر أن قام نزار بإحراج الراقصة اليسار والتى كانت تروى له أنها تقوم بترديد المعوذات قبل دخولها لخشبة المسرح لأداء رقصتها وهو الأمر الذى دفع نزار ليوجه لها تساؤلا هل ترددين المعوذات وانتِ ترتدين بدلة الرقص، لترد عليه بكل حسم قائلة: "اقرأها وانا ارتدى اسدالا مغطى كل جسمى".





وكشفت اليسار عن حبها للفنانة فيفى عبده ورغبتها في التعاون مع الفنان محمد رمضان، في أى عمل فني سواء كان أغنية أو عمل درامى أو سينمائى.





وكان دخل نزار الفارس فى أزمة مع الفنانة رانيا يوسف بسبب الحلقة التى تم عرضها فى بداية العام الحالى والتى صرحت فيها بعدد من التصريحات الجريئة والتى اعتبرتها رانيا نوعا من التحرش خاصة بعد تساؤله عن مفاتنها.