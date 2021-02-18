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أخبار العالم

بسبب الطقس السيئ.. تعطيل المدارس وإغلاق الشوارع في إسرائيل

الخميس 18/فبراير/2021 - 01:30 م
تعطيل المدارس وإغلاق
تعطيل المدارس وإغلاق الشوارع في إسرائيل
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سمر صالح
تشهد المناطق المرتفعة في إسرائيل منذ أول أمس الثلاثاء وحتى اليوم الخميس تساقطا للثلوج، إذ تراكمت الثلوج ووصل سمكها فجرًا إلى 25 سم في بعض القمم العالية في شمال البلاد ومنطقة القدس.
 
كما تساقطت الثلوج على مدار 48 ساعة ابتداءً من مساء الثلاثاء في المناطق التي يفوق ارتفاعها 600 متر عن مستوى سطح البحر لدرجة اضطرت العديد من البلدات الى إغلاق المدارس ووقف التعليم علاوة على اغلاق عدد من الشوارع الرئيسية التي تعتبر شرايين للمواصلات في شمالي إسرائيل ومنطقة القدس.
 
وتشير بيانات الراصد الجوي الى أن الثلوج التي تساقطت خلال الـ 48 ساعة الأخيرة لم يسبق لها مثيل منذ ست سنوات مضت، بينما انخفضت درجات الحرارة في القمم العالية الى ما دون الصفر.
 
وتشير بيانات الراصد الجوي الى تراجع تساقط الثلوج اليوم نتيجة ارتفاع طفيف على درجات الحرارة في طبقات الغلاف الجوي، وهو ما سيؤدي الى هطول زخات من المطر والبرد، وهو ما سيؤدي الى إذابة الثلوج بشكل تدريجي.
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