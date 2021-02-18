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محافظات

الإسكندرية تتابع نتائج نوة الشمس الصغرى وإصلاح التلفيات

الخميس 18/فبراير/2021 - 01:34 م
متابعة نتائج نوة
متابعة نتائج نوة الشمس الصغرى
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أحمد بسيوني
كلّف محارب هيلع رئيس حي شرق الإسكندرية كل الجهات المختصة بمتابعة التلفيات التي تسببت فيها نوة الشمس الصغرى، كما تابع سيادته ميدانيًا على مدار الساعة أعمال إزاحة مياه الأمطار ومنع تجمعها بالشوارع نطاق الحي خلال يومي النوة.

وفي إطار أعمال الكهرباء خلال النوة، رفعت بورن سقط في شارع المشير، ورفعت كشاف ليد على عامود ديكوري سقط بشارع المشير وعزل الاسلاك، كما رفعت كشافين ليد آيلين للسقوط بطريق الجيش جليم والإقبال.

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وكذلك أزالت أجزاء أخرى مائلة تُسبب خطورة على المارة والسيارات في الأماكن الآتية؛ الإقبال وشعراوي وجليم، ورفع كشاف آيل للسقوط شارع الدير، ورفع سلك سقط بشارع الإسماعيلية، ورفع سلك سقط أمام فندق ٢٦ يوليو.

وفي سياق متصل أزالت وحدة الإعلانات بالحي كل الإعلانات التي تُمثل خطورة على المارة وأيضًا التي تأثرت من سرعة الرياح والعوامل الجوية، وذلك على طريق الكورنيش و١٤ مايو وشارع الإقبال وشارع سوريا وشارع فوزي معاذ.

وقد شهدت محافظة الإسكندرية اليوم الخميس حالة من الاستقرار النسبي في الأحوال الجوية، وبدأت أشعة الشمس في السطوع صباحا، بعد الأمطار التي شهدتها المدينة خلال اليومين السابقين، وحالة البرودة الشديدة والطقس غير المستقر منذ أول أمس الثلاثاء.

وشهدت الشوارع والمحاور الرئيسية وعلى رأسها الكورنيش وشارع أبوقير والطريق الساحلي، سيولة مرورية وانتظام في حركة السيارات على أغلب المحاور.

الإسكندرية تتابع نتائج نوة الشمس الصغرى وإصلاح التلفيات
الإسكندرية تتابع نتائج نوة الشمس الصغرى وإصلاح التلفيات
الإسكندرية تتابع نتائج نوة الشمس الصغرى وإصلاح التلفيات
الإسكندرية تتابع نتائج نوة الشمس الصغرى وإصلاح التلفيات
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