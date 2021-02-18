الإسكندرية تتابع نتائج نوة الشمس الصغرى وإصلاح التلفيات

كلّف محارب هيلع رئيس حي شرق الإسكندرية كل الجهات المختصة بمتابعة التلفيات التي تسببت فيها نوة الشمس الصغرى، كما تابع سيادته ميدانيًا على مدار الساعة أعمال إزاحة مياه الأمطار ومنع تجمعها بالشوارع نطاق الحي خلال يومي النوة.





وفي إطار أعمال الكهرباء خلال النوة، رفعت بورن سقط في شارع المشير، ورفعت كشاف ليد على عامود ديكوري سقط بشارع المشير وعزل الاسلاك، كما رفعت كشافين ليد آيلين للسقوط بطريق الجيش جليم والإقبال.





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وكذلك أزالت أجزاء أخرى مائلة تُسبب خطورة على المارة والسيارات في الأماكن الآتية؛ الإقبال وشعراوي وجليم، ورفع كشاف آيل للسقوط شارع الدير، ورفع سلك سقط بشارع الإسماعيلية، ورفع سلك سقط أمام فندق ٢٦ يوليو.





وفي سياق متصل أزالت وحدة الإعلانات بالحي كل الإعلانات التي تُمثل خطورة على المارة وأيضًا التي تأثرت من سرعة الرياح والعوامل الجوية، وذلك على طريق الكورنيش و١٤ مايو وشارع الإقبال وشارع سوريا وشارع فوزي معاذ.



