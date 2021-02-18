مساعد وزير التعليم العالي لـ «صدى البلد»: خطط جديدة لنظم التعلم الإلكتروني سيعلن عنها قريبا.. نعمل على تقديم محتوى الجامعات من خلال منفذ واحد تابع للمجلس الأعلى

مساعد وزير التعليم العالي للتحول الرقمي:

الدولة تحتاج إلى الشراكة مع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني

خطط جديدة لنظم التعلم الإلكتروني سيعلن عنها قريبا

أكثر من 80% من أساتذة الجامعات تأقلموا مع ظروف بشكل سريع ومبهر

نعمل على تقديم محتوى الجامعات من خلال منفذ واحد تابع للمجلس الأعلى للجامعات

قال الدكتور هشام فاروق، مساعد وزير التعليم العالي للتحول الرقمي، إن وزارة التعليم العالي تعمل على 3 محاور وهي المؤسسات التعليمية والبحث العلمي والمستشفيات الجامعية، مشيرا إلى أن هناك استراتيجية وخططا طموحة يتم تنفيذها في وقت قياسي لتحقيق إنجازات خلال 2021 من ناحية البنية التحتية والتطوير في النظم وبناء القدرات.

وأضاف "فاروق"، في تصريح خاص لموقع "صدى البلد": "الوزارة تحتاج الدعم من القطاع الخاص، فعند عمل شراكات من شركات دولية لا بد من أن يكون لديها خطة انتشار وتواصل وتواجد فعلي داخل الأماكن التنفيذية، خاصة أن الوزير خلال اللقاءات للمتابعة يتساءل حول وصول الخدمة للمستهدفين وشعورهم بها أم لا"، مؤكدا أن ذلك هو مؤشر النجاح وليس فقط توقيع البروتوكولات، ولكن التواصل هو وسيلة وضمن آليات التنفيذ داخل الجامعات.

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وأشار إلى أن النجاح لا يقوم على فرد واحد إنما الدولة تحتاج إلى الشراكة مع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني لانها عندما تتكامل تصبح المجهودات ايضا متكاملة.

وفيما يخص منظومة التعليم عن بعد بالجامعات، صرح مساعد وزير التعليم العالي للتحول الرقمي: "لدينا عمل مكثف حتى يكون هناك مجابهة لجائحة كورونا والظروف الاستثنائية التي تمر بها الدولة، فأصبح لدينا خطط لنظم التعلم الإلكتروني وستكون هناك أخبار قريبة جديدة وهناك منصة انطلقت منذ مارس 2020 لكي تتواصل مع الفصول التخيلية للطلاب وأعضاء هيئة التدريس".





وأكد أن دور أعضاء هيئة التدريس كان مبهرا، فقد توافق أكثر من 80% منهم مع الظروف، وقاموا برفع المحاضرات أونلاين على المنصات الإلكترونية، بالإضافة إلى دعم من وزارة الاتصالات بإتاحة المنصات التعليمية مجانا، مضيفا: "نعمل على أن يكون محتوى الجامعات من خلال منفذ واحد تابع للمجلس الأعلى للجامعات بتقديم منصة موحدة تتيح الفصول التخيلية بين أعضاء هئية التدريس والطلاب".

وتابع: "لن نكون قادرين على تطوير التعليم عن بعد بالجامعات إلا دون وضع البنية التحتية قوية تتحمل هذا التطوير، فلابد من وجود تواصل بين الأساتذة والطلاب من خلال سبل التواصل عبر الإنترنت، وذلك بالفعل قائم من خلال تطوير ضخم جدا داخل الجامعات بالاتفاق مع الشركات المقدمة لهذه الخدمة داخل الجامعات وفي وقت قريب جدا سيشعر الجميع بالفرق".





جاء ذلك على هامش مشاركة الدكتور هشام فاروق، مساعد وزير التعليم العالي للتحول الرقمي، بالمؤتمر السنوي الثاني للبرنامج التدريبي الرائد "بنك القدرات iTB / ICT Talents Bank، الذي أقيم بالتعاون مع الحكومة والجامعات، وشاركت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في فعاليات المؤتمر السنوي الثاني لبرنامج بنك القدرات في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ICT Talent Bank.





ونيابة عن الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أشادت المهندسة غادة لبيب، نائب وزير الاتصالات للتطوير المؤسسي، بالجهد المبذول من شركة هواوي في بناء قدرات الشباب.





وأكدت أن بناء مصر الرقمية لا يتم إلا ببناء الإنسان المصري رقميا، من خلال العديد من برامج تنمية وبناء القدرات الرقمية ومبادرات دعم الشمول الرقمي للمواطنين من مختلف الفئات.





وقالت نائب وزير الاتصالات للتطوير المؤسسي إن فكرة بنك المواهب الرقمية مميزة، تعكس أهمية تعاون الجهات الحكومية والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني في تحقيق مستهدفات رؤية مصر ٢٠٣٠ واستراتيجية مصر الرقمية خاصة فيما يتعلق ببناء ورعاية المواهب الرقمية والإبداع التكنولوجي، وهو ما يصب في دعم الاقتصاد القومي ويعزز من فرص التوظف والتكيف مع متطلبات وظائف المستقبل.





وتماشيًا مع جهود الدولة بصفة عامة والوزارات المختصة وبصفة خاصة وزارة التعليم العالى والبحث العلمى. شهدت الوزارة فعاليات المؤتمر الثانى لبرنامج التدريبي الرائد "بنك القدرات"، بعرض مشروع ITB بحضور ممثل عن وزير التعليم العالى والبحث العلمى الدكتور هشام فاروق، مساعد الوزير للتحول الرقمي.





كما شهدت الفعاليات عرضا لما تم تحقيقه من نتائج فاقت الخطة الموضوعة بالتواجد داخل الجامعات الحكومية والخاصة، وحصول المتدربين على الشهادات الرسمية المعتمدة فى التخصصات التكنولوجية، "هذا الجهد المشكور من البرنامج من شأنه لعب دور محوري في تطويع التكنولوجيا لتحقيق التنمية وسد الفجوة الرقمية، وهو ما تسعى إليه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي