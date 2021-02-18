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رياضة

ننشر لائحة المسابقات بشأن تحمل الأندية تكاليف مسحات كورونا.. مستند

الخميس 18/فبراير/2021 - 01:42 م
صدى البلد
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يسري غازي
تمسكت اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة برئاسة المهندس أحمد مجاهد بتحصيل المديونية الخاصة بمسحات فيروس كورونا لدى أندية الدورى الممتاز.


كانت اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة أرسلت خطابا إلى أندية الدورى بضرورة سداد المستحقات الخاصة بفيروس كورونا، والتى تقارب ٢٤ مليون جنيه من بداية الموسم الحالي مع إمكانية جدولتها للتخفيف عن كاهل الأندية.


وينشر "صدى البلد" مستندا تضمن نص لائحة المسابقة المحلية التى إرسالها من قبل إدارة المسابقات ونالت موافقة أندية الدورى عليها قبل انطلاق المسابقة المحلية.


واستندت اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة إلى شروط المسابقة التى تم إرسالها إلى أندية الدورى قبل انطلاق الموسم الجاري.


وتضمنت اللائحة التزام الأندية بتحمل جميع تكاليف مسحات كورونا للاعبيها على أن تجرى فى أحد المراكز الطبية المعتمدة من وزارة الصحة وذلك قبل اى مباراة ب ٤٨ ساعة.


يذكر أن بوادر انفراجة تلوح فى الأفق لإنهاء أزمة مسحات فيروس كورونا بين اتحاد الكرة وأندية الدورى الممتاز.


وقال مصدر مطلع داخل الجبلاية إن مسئولى أندية الدورى الممتاز لجأوا إلى وزارة الشباب والرياضة من أجل حل الأزمة بعد تمسك الجبلاية بتحصيل المديونية الخاصة بمسحات البطولة المحلية.


وأضاف أن إدراج لجنة تفتيش وزارة الشباب والرياضة ضمن الملاحظات أجبر الجبلاية على التمسك بتحصيل المديونية الخاصة بمسحات الدورى المحلي.


وتابع: "أندية الدورى عقب إعلان رفض مطالب الجبلاية بسداد مديونية مسحات كورونا وتمسك الأخيرة بخصم تلك المستحقات من أموال الأندية لدى الاتحاد توجهوا إلى وزارة الشباب والرياضة من أجل إنهاء الأزمة".


وشدد على أن وزارة الشباب والرياضة استجابت لمطالب الأندية، وقررت المساهمة فى حل أزمة مسحات كورونا وتحمل جزء كبير منها بشكل شهرى خلال الفترة المقبلة.
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