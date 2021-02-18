جامعة أسيوط تعلن إطلاق أعمال حملة تطعيم الأطقم الطبية بلقاح كورونا

أعلن الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة، عن انطلاق أعمال حملة تطعيم الأطقم الطبية ومعاونيهم باللقاح المضاد لفيروس كورونا والتى تم تخصيص لها مقرًا خاصًا بالقسم الداخلي الملحق بقسم علاج الأورام والطب النووي بالمستشفى الجامعي وذلك بالتنسيق مع مسئولي الحملة بوزارة الصحة والتى تضمنت وصول الدفعة الأولى من لقاح أسترا زينيكا الإنجليزي ضمن جهود الدولة لتوفير كميات كافية من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا وتنفيذ خطتها بإعطاء الأولوية في الحقن باللقاح للأطقم الطبية للحفاظ على صحتهم وسلامتهم فى ظل ظروف عملهم التي تقتضى الوقوف في الصفوف الأولى لمواجهة فيروس كورونا.





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ومن جانبه تفقد الدكتور علاء عطية عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات أسيوط الجامعية ، اليوم الخميس أعمال انطلاق الحملة وذلك بحضور الدكتور علاء عبد المنعم مدير المستشفى الجامعى الرئيسي ، والدكتورة هبه الله جمال راشد رئيس الإدارة المركزية لوحدة مكافحة العدوى ، والدكتور على عبد العليم القائم بأعمال رئيس قطاع المستشفيات الجامعية والدكتورة إحسان أبو عوف مدير عام الشئون الطبية .





وقال الدكتور علاء عطية أنه تم تخصيص مقرًا ملائمًا لأعمال الحملة بمراحلها المختلفة والتى تبدأ بعملية التسجيل وإدخال البيانات حيث تم تجهيز غرفة مزودة بأجهزة حاسب آلي ومتصلة بقاعدة البيانات التابعة لوزارة الصحة وذلك لاستقبال الأطقم الطبية من أطباء وتمريض وصيادلة وفنيين وعمال من العاملين بمختلف مستشفيات أسيوط الجامعية والراغبين في إجراء التطعيم باللقاح المضاد للفيروس .





وأوضح أن عملية التطعيم تبدأ في غرفة مخصصة للفحص الطبي وقياس كفاءة الوظائف الحيوية وذلك تحت إشراف عدد من أعضاء هيئة التدريس والأطباء بقسم الصحة العامة بكلية الطب ، ثم يليها غرفة التطعيم حيث يتم أخذ الجرعة المخصصة من اللقاح وذلك بمعرفة المختصين بوحدة مكافحة العدوى بمستشفيات أسيوط الجامعية ، ثم يعقب ذلك فترة ملاحظة لمدة نصف ساعة للفرد بعد أخذ جرعة اللقاح وذلك لمتابعة حالته الصحية تحت إشراف قسم الأمراض الباطنة بمستشفيات أسيوط الجامعية .





وأشار الدكتور علاء عبد المنعم إلي أنه تم مخاطبة كافة مستشفيات أسيوط الجامعية وذلك لتسجيل بيانات الراغبين في أخذ جرعة اللقاح وذلك بملئ استمارة تفيد موافقتهم على أخذ اللقاح يتم بموجبها حقنهم بالجرعة الأولى وحفظ حقهم في الجرعة الثانية، مشيرًا إلي أن أعداد الأسماء المسجلة حتى الآن وصل إلى 600 فرد وبدأت الحملة اليوم بالأطقم الطبية العاملة بمستشفى جراحة المسالك البولية والكلى على أن يتم تباعًا باقي مستشفيات الجامعة .



