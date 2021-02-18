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هيئة الاعتماد والرقابة الصحية: التأمين الصحي لكل المواطنين في أي وقت ومكان.. فيديو

الخميس 18/فبراير/2021 - 01:41 م
اسلام ابو سيف
اسلام ابو سيف
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ريهام فيكتور
قال الدكتور إسلام أبو يوسف ، نائب رئيس الهيئة العامة للاعتماد الدولي والرقابة الصحية، إن التغطية الصحية الشاملة تتيح لكل مواطن أن يتلقى الخدمات الصحية التي يحتاجها في أي وقت وكل مكان دون التعرض لمخاطر الفقر أو الإمكانيات المادية .

وأضاف الدكتور إسلام أبو يوسف ، خلال حواره ببرنامج صباح الخير يا مصر ، المذاع على فضائية الاولى المصرية ، أن التأمين سيجرى على كل المواطنين لأن هذا النظام سيكون إلزاميا، وسيدفع المواطنون جميع النسب المقررة في قانون الاشتراكات ، و الغير القادرين تتكفل الدولة باشتراكاتهم.

وأشار نائب رئيس الهيئة العامة للاعتماد الدولي والرقابة الصحية، أن هذا المشروع ينفذ على مراحل ، ونحن الان فى المرحلة الأولى منه ، الذي بدأ تطبيقها بشكل ناجح فى بورسعيد .

وتابع نائب رئيس الهيئة العامة للاعتماد الدولي والرقابة الصحية، أن حاليًا سيتم الانتقال إلى باقى محافظات المرحلة الأولى ، الإسماعيلية والسويس والأقصر وأسوان وجنوب سيناء .

وأكد نائب رئيس الهيئة العامة للاعتماد الدولي والرقابة الصحية، ان الدولة تنفذ هذه المنظومة بشكل محوكم وجيد، لذلك أنشأت الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية كجهة رقابية تدعم حوكمة هذه المنظومة.
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