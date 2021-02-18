أمن الشرقية يكثف جهوده لكشف لغز العثور على جثة تاجر خردة

يكثف رجال مباحث مركز شرطة بلبيس جهودهم لكشف لغز العثور علي جثة تاجر خردة، فى العقد الثالث من العمر وجدت ملقاة بأحد الطرق بقرية الرويسات وتم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى، تحت تصرف النيابة العامة، وجار تحرير محضر بالواقعة.

فيما تلقى اللواء إبراهيم عبد الغفار، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود بلاغا من مستشفى بلبيس يفيد وصول" طاهر م " 34 سنة تاجر خردة، جثة هامدة، وتبين العثور على الجثة أمام قرية الرويسات بطريق" بلبيس- العاشر.





تم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفي وبالعرض على النيابة العامة، صرحت، بالدفن عقب الانتهاء من الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة، وطلبت التحريات حول الواقعة.