طارق الخولي: الأمم المتحدة أشادت بإسهامات منتدى شباب العالم بنسخه الثلاثة وتأثيرها على الشباب "فيديو"

قال النائب طارق الخولى، إن الأمم المتحدة أشادت بإسهامات منتدى شباب العالم بنسخه الثلاثة وتأثيرها على الشباب، لافتًا إلى أن منتدى شباب العالم يتناول قضايا المجتمع الدولي ككل بقضاياه الاجتماعية والسياسية.





وأضاف الخولى فى مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، أن منتدى شباب العالم ملتقى الحضارات، ويعمل على رفع قدرة الشباب على دعم العالم ويستطيع أن يضع رؤى وحلول عن كل التحديات التى تمثل هذا الجيل من الشباب ووضع مبادرات ورؤى وتوصيات من خلال المناقشات.





وتابع أنه يتم تناول الرؤى حول السلم والدعم الدوليين ومكافحة الإرهاب، مؤكدًا أن قضايا الشباب تحظى بأولوية بالغة حاليًا على أجندة الأمم المتحدة، وأن تضمين قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي هذه الإشارة الخاصة لمنتدى شباب العالم يعكس الجهود المصرية المبذولة خلال السنوات الماضية على صعيد تمكين الشباب، ويأتي تقديرًا لاسهامات النسخ الثلاث من المنتدى في مناقشة القضايا المعاصرة الخاصة بالشباب ودورهم في تحقيق أجندة التنمية المستدامة 2030.





وأوضح أن المنتدى يتناول قضايا ماسة للمجتمع الدولى ككل ودور الفنون والسنيما والقضايا التي لها اهتمام دولي، ويعد منصة جادة لمناقشة القضايا العالمية.