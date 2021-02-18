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رياضة

لاعب الزمالك: صفحة مزيفة تحاول الوقيعة بين صالح جمعة والإسماعيلى

الخميس 18/فبراير/2021 - 01:40 م
صالح جمعة
صالح جمعة
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عمرو الحلوانى

نفى عبدالله جمعة الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك سخرية شقيقه صالح جمعة نجم سيراميكا كليوباترا من الإسماعيلى.

وتداولت إحدى الصفحات المزيفة حديثا على لسان صالح جمعة قال فيه: " الإسماعيلى يحفل بمرور 34 سنة بدون بطولة".

وعلى الفور كتب عبدالله جمعة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك قائلا: "الصفحة دى مش بتاعت صالح.. إحنا أصلا عائلة إسمعلاوية وكل الحب والاحترام والتقدير للإسماعيلى وجماهيره".

وكان الإسماعيلى خسر أمس أمام الزمالك بهدفين مقابل هدف فى المباراة التى أقيمت بينهما بالجولة الـ 13 من منافسات الدوري الممتاز .

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