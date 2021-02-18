حملة موسعة لتطهير مواقف الأتوبيسات والأسواق والمنشآت العامة بشبرا الخيمة.. صور

شنت الأجهزة التنفيذية بحى شرق شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية حملة مكبرة لأعمال تطهير الأسواق والمنشآت وذلك فى إطار مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.









وأكد الدكتور بكر عبد المنعم رئيس حى شرق شبرا الخيمة أنه فى إطار مكافحة انتشار فيروس كورونا استكمل الجهاز التنفيذى بالحى خطط أعمال التطهير استمرارا للخطوات الإجرائية والاحترازية للسيطرة والحد من انتشار فيروس كورونا وطبقا لتعليمات محافظ القليوبية اللواء عبد الحميد الهجان.





وأوضح رئيس الحى أن فرق التطهير قامت بأعمال تطهير المنشآت والأسواق ذات المواصفات العالية حيث تم تطهير سوق الوحدة العربية ومركز شباب سليم والوحدة العربية والبنك الأهلى وموقف أتوبيس الوحدة على أن يتم تطهير جميع المناطق تباعًا وفقًا لخطه التطهير الدورية.





من ناحية اخرى شنت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة كفر شكر بمحافظة القليوبية، حملة لمتابعة انتظام العاملين فى المنشآت الحكومية والخدمية والوقوف على حقيقة مدى الالتزام بالقوانين والإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا.





وقال اللواء هشام رفعت رئيس المدينة ان الحملة جاءت فى إطار اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية حيث تم المرور علي الوحدة المحلية بالمنشاة الكبري والوحدة الصحية ومركز الشباب والوحدة البيطرية ومكتب التموين بإشراف محمد غنيم نائب رئيس مجلس المدينة للقرى.





وقال رئيس المركز والمدينة أن حملات المرور على كافة المنشآت الحكومية والجهات الخدمية مستمرة داخل الوحدات المحلية والمدينة أيضا لمتابعة مدى انتظام العمل وخدمات أهالينا المواطنين وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا لحماية أهالينا المواطنين مخاطر العدوى.





أوضح رفعت أنه تم إجراء أعمال الصيانة لشبكات الصرف الصحي ومياه الشرب للعمارات السكنية ، كما جرى تغيير خطوط المياه وخطوط الصرف المتهالكة بالإضافة إلى صب غرف الصرف لمنع أي تسرب للمياه منها، مؤكدا انه انه تم تجهيز مخازن العمارات وعددها 7 مخازن للبدء فى تطويرها واستغلالها بعد ان تم اهمالهم خلال السنوات الماضية.





وتابع رئيس المدينة إلى أنه يجري أيضا إنشاء خط صرف جديد، فضلا عن العمل على تغيير أعمدة الصرف ومياه الشرب أسفل العمارات وذلك حفاظًا على أرواح المواطنين وممتلكاتهم.