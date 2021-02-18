أستاذ بجامعة نونتجهام: اللقاحات الموجودة حالياً تكفي لأيقاف جائحة كورونا..فيديو

قال الدكتور ياسر الشربيني، أستاذ المناعة والعلوم الحيوية بجامعة نونتجهام ببريطانيا، إن دائما تمر الأمراض الفيروسية بموجات، منوها إلى أن سوف يتم خلال هذه الأيام تجاوز موجة الفيروس بسبب دخول شهر الربيع، وكان اخر فترة تلك الموجة خلال شهر يناير، ولكن ليس معنى ذلك الانتهاء من فيروس الكورونا، ولكنها ما زالت مستمرة ومازال خطرها يوجد حولنا.





وأضاف "أستاذ المناعة والعلوم الحيوية ببريطانيا"، عبر زوم فى برنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "إم بى سى مصر 2"، أن يوجد العديد من المجهودات في جميع الدول حتى أن تتم عملية التطعيمات، كاشفا عن نداء الدول الفقيرة للدول الغنية، لترك بعض جرعات التطعيمات لها، كما أن يوجد نداء اخر للشركات المنتجة من خلال توفير كميات كافية من تلك التطعيمات، لتغطي اكبر عدد من سكان العالم.





وأشار"الشربيني"، إلى أن من وجهة نظر طبية علمية، أن جميع اللقاحات الموجودة تكفي لايقاف الجائحة، فتستطيع على أن توقف الموجات المتلاحقة من الفيروس، ولكن ما زال يتم اكتشاف اثر تلك اللقاحات على المناعة وقدرتها ايضا علي كل التحورات الجينية التى يتم ظهروها من خلال عدد الاشخاص الذى يقوموا بالخضوع لتلك اللقاحات.



