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برلمان

برلمانى يطالب بضرورة تسليط الضوء على الصناعات الريفية

الجمعة 19/فبراير/2021 - 05:04 ص
الريف المصرى
الريف المصرى
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حسن رضوان
طالب محمد الفيومى عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، الحكومة بضرورة الاهتمام بمنظومة التخلص من القمامة فى الريف المصرى.

واكد "الفيومى" لـ"صدى البلد"، أنه يجب على الحكومة ان توفر وحدات انتاجية ريفية لتوفير فرص عمل للشباب وتسليط الضوء على الصناعات الريفية، قائلا:" لا نريد ان تندسر الصناعة الريفية ولا طابع القرية يتغير ولا نريد تغير فى التراث الثقافى لها".

واشار عضو مجلس النواب الى ان تطوير الريف يجب ان يكون فى جميع المجالات وبالاخص فى فصل القمامة، مؤكدًا على ضرورة تفعيل دور الجمعيات الاهلية فى تجميع القمامة ونقلها الى مقالب.

وتابع قائلا:" الدولة لا تستطيع ان تجمع القمامة بمفردها ويجب مشاركة القطاع الخاص والجمعيات الاهلية  ومفيش مدينة فى العالم بينضفها الدولة ولكن الحكومة تقوم بعملية المتابعة ووضع اليات والاشراف".


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