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برلمان

تحرك برلماني عاجل بشأن أزمة مسابقة العقود المؤقتة للمعلمين

الجمعة 19/فبراير/2021 - 08:04 ص
وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم - أرشفية
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حسن رضوان
وجه ايهاب منصور وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، سؤالا لرئيس مجلس النواب المستشار حنفى جبالى، لتوجيهه لوزير التربية والتعليم بشأن مسابقة العقود المؤقتة للمعلمين.

واكد "منصور" لـ"صدى البلد"، أن وزارة التربية والتعليم اعلنت انها ترغب فى ضم 36 الف معلم بالعقود المؤقتة عن طريق مسابقة يتم ضم من يجتاز اختباراتها.

واوضح عضو مجلس النواب، أنه تفاجأ بقرار وزارة التربية والتعليم بشأن الغاء المسابقة وفسخ عقود المعلمين وإعداد مسابقة اخرى بديل عنها.

واشار النائب الى أن السؤال البرلمان يخص ماهى اسباب التى دفعت وزارة التربية والتعليم للاعلان عن مسابقة اخرى مع العلم ان العدد الذى تقدم للمسابقة واجتاز الاختبارات اقل من 36 الف معلم الذى تم الإعلان عنه فى السابق ولماذا تم فسخ عقود المعلمين الجدد فى ظل وجود حاجة للمعلمين؟

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