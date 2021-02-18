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ديني

الإعلام والوعي ودورهما في تحقيق التنمية.. ندوة بمقر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية.. شاهد

الخميس 18/فبراير/2021 - 02:50 م
دوة بمقر المجلس الأعلى
دوة بمقر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية
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محمود ضاحي -تصوير : عمرو سيد
نظمت وزارة الأوقاف ونقابة الإعلاميين وبمشاركة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ومحافظة جنوب سيناء، ندوة "الإعلام والوعي والتنمية" بمقر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بجاردن سيتي، وذلك بحضور كل من: الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، واللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، وكرم جبر، رئيس المجلس الأعلى للإعلام، والدكتور طارق سعدة، نقيب الإعلاميين.



تأتى تلك الندوة لتؤكد قدرة مؤسسات الدولة على العمل بروح الفريق مهما كانت مواقعنا التنفيذية أو الخدمية، فالكل يعمل لخدمة الوطن ويشكل حلقة من حلقاته المتكاملة، متخذين فى هذا الاتجاه من الوعي والتثقيف والحوار الوطني المنفتح على الجميع والنقاش الموضوعي الحر طريقًا للبناء والتنمية.


وتتناول الندوة قضيتين هما قضية الوعي، خاصة ما يتصل بفهم صحيح الدين أحد أهم سلع وأجنحة مواجهة التطرف وتجفيف روافده ومنابعه، وهى قضية التنمية التي تنطلق بقوة فى كل ربوع الوطن، ومنها وليس آخرها مبادرة رئيس الجمهورية لتنمية الريف المصري.


وحاضر فى الندوة الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، وتحدث عن دور الوزارة فى تجديد الخطاب الديني ورفع درجات الوعي للمواطن المصري.


وتحدث أيضا اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، عن التنمية الشاملة في جنوب سيناء كجزء من التنمية الشاملة للدولة المصرية.


وتحدث كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى للإعلام، عن الإعلام والوعي وانعكاسهما على التنمية في الدولة المصرية.


واختتمت المنصة كلماتها بكلمة الدكتور طارق سعدة، نقيب الإعلاميين وعضو مجلس الشيوخ، وتحدث فيها عن دور الإعلام فى رفع درجات الوعي ومحاربة الشائعات.

الإعلام والوعي ودورهما في تحقيق التنمية.. ندوة بمقر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية.. شاهد
الإعلام والوعي ودورهما في تحقيق التنمية.. ندوة بمقر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية.. شاهد
الإعلام والوعي ودورهما في تحقيق التنمية.. ندوة بمقر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية.. شاهد
الإعلام والوعي ودورهما في تحقيق التنمية.. ندوة بمقر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية.. شاهد
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