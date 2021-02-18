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رياضة

انضباط الجبلاية تناقش ملف انسحاب منتخب الشباب من دورة تونس .. الاثنين

الخميس 18/فبراير/2021 - 02:07 م
صدى البلد
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يسري غازي

تعقد يوم الاثنين المقبل لجنة الانضباط، فى اتحاد الكرة برئاسة المستشار سيد بنداري اجتماعا من أجل مناقشة العديد من الملفات والشكاوى البارزة.

ومن المقرر قيام لجنة الانضباط فى الجبلاية بالتحقيق فى ملف انسحاب منتخب الشباب من بطولة شمال أفريقيا المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية بموريتانيا وذلك بعد إصابة 17 لاعبًا بفيروس كورونا.

كانت اللجنة المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة المهندس أحمد مجاهد قررت إحالة تقرير لجنة التحقيق في الأحداث المصاحبة لمشاركة المنتخب الوطني للشباب مواليد 2001 في بطولة شمال أفريقيا التي أقيمت بتونس الشهر الماضي إلى المستشار سيد بنداري رئيس لجنة الانضباط والقيم والأخلاق بالاتحاد.

يذكر أن لجنة الانضباط تلقت العديد من التقارير الخاصة برئيس بعثة منتخب شباب الفراعنة الدكتور جمال محمد على نائب رئيس اللجنة الخماسية المؤقتة السابقة وربيع ياسين المدير الفني ووليد ماهر منسق المنتخب الضفة إلى طبيب المنتخب.
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