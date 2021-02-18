انضباط الجبلاية تناقش ملف انسحاب منتخب الشباب من دورة تونس .. الاثنين





تعقد يوم الاثنين المقبل لجنة الانضباط، فى اتحاد الكرة برئاسة المستشار سيد بنداري اجتماعا من أجل مناقشة العديد من الملفات والشكاوى البارزة.





ومن المقرر قيام لجنة الانضباط فى الجبلاية بالتحقيق فى ملف انسحاب منتخب الشباب من بطولة شمال أفريقيا المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية بموريتانيا وذلك بعد إصابة 17 لاعبًا بفيروس كورونا.





كانت اللجنة المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة المهندس أحمد مجاهد قررت إحالة تقرير لجنة التحقيق في الأحداث المصاحبة لمشاركة المنتخب الوطني للشباب مواليد 2001 في بطولة شمال أفريقيا التي أقيمت بتونس الشهر الماضي إلى المستشار سيد بنداري رئيس لجنة الانضباط والقيم والأخلاق بالاتحاد.



