حياة كريمة.. استمرار قوافل الصحة الإنجابية في البحيرة

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، أهمية المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتحسين الظروف المعيشية بالقرى الأكثر احتياجا وتمكينها من الحصول على كل الخدمات الأساسية والمقومات والاحتياجات لمواطنيها وتخفيف الأعباء عن كاهلهم.

وأشار محافظ البحيرة إلى استمرار وتكثيف القوافل الخدمية والشاملة وخاصةً بالمناطق النائية والمحرومة وقرى مبادرة حياة كريمة لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين ومحدودي الدخل.





يأتي ذلك في إطار اهتمام قطاع السكان وتنظيم الأسرة بإتاحة خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية للمناطق المحرومة من الخدمة وللفئات المستهدفة.





واستمرت قوافل الصحة الانجابية تحت شعار "حقك تنظمي" لتوفير خدمات ووسائل تنظيم الأسرة بالمجان بالقرى والمناطق المحرومة لليوم الثالث على التوالي بمركز التحرير لرفع الوعي الصحي للشرائح العمرية والمجتمعية المختلفة للتوعية بأهمية تنظيم الأسرة ومردوده على صحة الأم والطفل بالاضافة الى تنظيم بعض المعارض للمشغولات بنوادي المرأة.





وانطلقت أمس القوافل الى قرية صلاح الدين بمركز التحرير، وتضمنت عيادات ثابتة ومتنقلة لتقدم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية للسيدات في الفئة العمرية من 15- 49 عامًا وكذا توفير خدمة أخصائي النساء والتوليد والكشف بأشعة السونار ووسائل تنظيم طويلة المفعول وعيادات باطنة وأطفال وتقديم خدمات المشورة، وتنظيم الأسرة بالمجان، بالإضافة إلى حملة للتوعية بالصحة الإنجابية ووسائل تنظيم الأسرة.







ويذكر أن نفذت مديرية الصحة بالبحيرة، قافله طبيه علاجيه بقرية منشية أبورية بمركز كوم حمادة، خلال يومي ١٦،١٥ فبراير الجارى، ويأتى ذلك فى إطار خطة محافظة البحيرة وتوجيهات اللواء هشام آمنة بتكثيف عمل القوافل الطبية المجانية وتقديم الخدمات الصحية المتميزة والاهتمام بالمناطق المحرومة من الخدمة الطبية بالقري والعزب والنجوع.







أوضح الدكتور محمود طلحه وكيل وزارة الصحه بالبحيره، أن القافله ضمت عيادات متنقلة تشمل تخصصات طبية متنوعة ، بالإضافة إلى عمل التحاليل الطبية اللازمة والأشعة وتقديم العلاج للحالات بالمجان مع عمل ندوات توعوية وتثقيفية لأهالى القرية.





حيث تمكنت القافلة على مدار اليومين من الكشف وصرف علاج بالمجان لحوالي 1739 مواطنا من أهالي القرية، تنوعت ما بين 316 حالة باطنة، و199 حالة جراحة عامة، و100 حالة اسنان، و144 حالة من الرمد، و87 نساء وتوليد، و388 حالة اطفال، و141 حالة مسالك بولية، و153 حالة أنف وأذن، و166 حالة جلدية، و45 حالة تنظيم الأسرة مع صرف الأدوية اللازمة بالمجان.



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