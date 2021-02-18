المحافظ ورئيس جامعة سوهاج يوقعان بروتوكول تعاون مشترك

وقع اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج ، والدكتور أحمد عزيز رئيس الجامعة، بروتوكول تعاون في مجال البحث العلمي بهدف إثراء ودعم الأنشطة البحثية والخدمية في كليات الجامعة، بما يخدم ويساهم في تنمية المحافظة بشتي القطاعات.





وذلك بحضور الدكتور أحمد سليمان نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، الدكتور مصطفي عبد الخالق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة البيئة وتنمية المجتمع، والدكتور أحمد القاضي نائب المحافظ، الدكتور عبد الناصر يس عميد كلية الآثار، الدكتور مجدي القاضي القائم بعمل عميد كلية الصيدلة.









وقد ناقش الفقي وعزيز الوسائل والأهداف المراد تحقيقها من الاتفاقية التي تستغرق مدتها ٣ سنوات، كما تم طرح البرامج التنفيذية ودراسة المشاريع المستقبلية وبحث أفضل السبل لتفعيلها، بما يحقق خدمة المجتمع وتنفيذ سياسة الدولة وبرامجها التنموية في إطار رؤية مصر ٢٠٣٠.





وأوضح عزيز أن بنود البروتوكول تعزز أواصل التعاون المشترك في مجالات العمل البحثي، لافتًا إلى أن الجامعة بما لديها من إمكانيات بشرية متميزة من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، ممن يملكون الخبرة في مختلف المجالات العلمية.



