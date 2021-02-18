مستشار دير سانت كاترين يعلن موعد عودة نشاط الدير من جديد

قال توني كازامياس مستشار دير سانت كاترين إن دير سانت كاترين مغلق منذ بداية أزمة كورونا وحتى الآن باستثناء المكتبة والشجرة المباركة.





وأضاف مستشار دير سانت كاترين أنه تم إغلاق الدير بشكل كامل مع موحد الطقس الحالية مؤكدا أن إغلاق الدير والكنيسة جاء خوفا من إصابة الآباء والكهنة بالدير من فيروس كورونا لأنهم من كبار السن ولا يستطيعون تحمل تأثيرات الفيروس الخطيرة وإصابة أحد الآباء يعني كارثة للآباء بالدير.





وأشار توني كازامياس خلال مداخلة تليفونية ببرنامج عالم بلا حدود بقناة الحدث اليوم مع الدكتور عاطف عبد اللطيف الى أن افتتاح الدير بشكل كامل مرتبط بانتهاء موجة كورونا وإعطاء اللقاح للمتواجدين داخل الدير.





ومن جانبه قال الدكتور عاطف عبد اللطيف إن مدينة سانت كاترين مغلقة بسبب الثلوج التي تغطي أغلب مناطقها وكذلك ممنوع التحرك داخل الوديان أو صعود جبل موسى خوفا عليهم من موجة البرد القارس التي تضرب مصر بشكل عام.





وأكد عبد اللطيف أن سانت كاترين مدينة عالمية لها طابع ديني خاص وينتظرها مستقبل باهر مع اتجاه الدولة بتعليمات من الرئيس السيسي بتنمية سانت كاترين وتأهيلها لاستقبال السياحة المحلية والعالمية بشكل كبير خلال الفترة الماضية.





وفي سياق متصل كان احتفل أهالي سانت كاترين ببداية سقوط الثلوج على المدينة وقمم الجبال وخرجوا الشوارع يشاهدون هطول الثلوج في كل أنحاء المدينة.





حيث تعرضت المدينة اليوم لانخفاض في درجة الحرارة وصلت لـ3 تحت الصفر أمس الأول.





وقال الشيخ أحمد أبو راشد أحد مشايخ قبيلة الجبالية إن جميع أهالي سانت كاترين سعداء بتساقط الثلوج، مشيرا إلى أن عندما تتساقط الثلوج وتكتسي المدينة باللون الأبيض يكون يوم فرح لسكانها.





وأشار محمد فتيح أحد شباب قبيلة الجبالية بسانت كاترين إلى أن الثلوج المتساقطة ربما تزداد حتى الصباح وتغطي أنحاء كثيرة بمدينة سانت كاترين مشيرا إلى أن عشاق سانت كاترين يحبون موسم تساقط الثلوج ويخرجون ليصنعوا رجل الثلج وكرات الثلج ويتزحلق الاطفال على الثلوج.





وكانت رفعت محافظة جنوب سيناء درجة الاستعداد القصوى استعدادا لموجة الطقس الباردة والرياح التي سوف تهب علي جنوب سيناء طبقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية.





حيث من المتوقع أن تتعرض جنوب سيناء لموجة من الطقس المتقلب وسقوط أمطار وسيول وهبوب رياح على مدن راس سدر وسانت كاترين وطور سيناء ونويبع .





وقد أعلنت محميات جنوب سيناء غلق محميات جنوب سيناء الخمسة أمام حركة السياحة والرحلات وهم محمية رأس محمد بشرم الشيخ ومحمية نبق بشرم الشيخ و دهب وكذلك محمية ابو جالوم وتشمل منطقة البلوهول ومحمية طابا وتشمل "عين حضرة- وادي الوشواش- كانون سلامة" ومحمية سانت كاترين وتشمل جبل موسى ووادي جبال والأربعين واطلاح والتلعة.





كما الغيت بعض الأنشطة السياحية والسفاري والرحلات البحرية حتي انتهاء موجة الطقس الباردة.





وفي سياق متصل كان عقد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء اجتماعا مع القيادات التنفيذية بالمحافظة وبحضور المهندسة إيناس سمير نائب محافظ جنوب سيناء واللواء جمال عبد الرشيد السكرتير العام لمحافظة جنوب سيناء واللواء مجدي الوصيف السكرتير العام المساعد لمحافظة جنوب سيناء لوضع خطة لمجابهة اي احتمالات لحدوث السيول خلال الفترة القادمة.





وطالب المحافظ مدير العمليات بالمحافظة بإعداد تقرير يومي مفصل عن مدى جاهزية أجهزة المحافظة ومعداتها بكل المدن ورفع درجة الاستعداد لمجابهة الأخطار المتوقعة والحد من الخسائر إن وجدت حفاظا على أرواح المواطنين.





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