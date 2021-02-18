"ريسايكل".. علي مسرح الطليعة من جديد.. السبت المقبل

قال المخرج عادل حسان مدير فرقة مسرح الطليعة بالبيت الفني للمسرح، إن الفرقة تقدم من جديد عرضها الناجح "ريسايكل" وذلك ابتداء من السبت المقبل ٢٠ فبراير الجاري على مسرح الطليعة بقاعة صلاح عبد الصبور، في تمام السابعة والنصف مساء.





جدير بالذكر أن العرض نتاج ورشة الارتجال التي أقيمت بمسرح الطليعة قبل فترة التوقف أثناء جائحة الكورونا ، و قام بالتدريب فيها الفنانين محمد الصغير، مناضل عنتر، أحمد حمدى رؤوف، سما إبراهيم، مصطفى سليم، بإشراف المخرج شادي سرور .



