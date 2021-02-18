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توك شو

طارق الشناوي: مزاج الناس يضرب له تعظيم سلام.. فيديو

الخميس 18/فبراير/2021 - 02:17 م
طارق الشناوي
طارق الشناوي
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ياسمين القصاص
قال طارق الشناوي، الناقد الفني، إن أحيانا تجد فنان أو أغنية أو عمل غني يشغل جميع الأشخاص بجميع الأذواق، وبعد فترة ينشغلوا بعمل أخر، تسمى بظاهرة العمل الواحد، منوها إلى أن تلك الظاهرة تعود إلى جوانب موضوعية اجتماعية، معقبا "ممكن مزاج الناس يتوجه لنوع أو افشة".

وأضاف"الناقد الفنى"، خلال استضافته فى برنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "إم بى سى مصر 2"، أن احيانا يوجد تقبل لعمل غني من الجمهور من الناحية النفسية، ولكن عندما يتغير الظرف النفسى أو الدائرة الاجتماعية، يتغير على الفور درجة تلقى أو حب الجمهور لنفس العمل، وبالتالي أحيانا يتوقف تقل العمل الفني على الحالة النفسية للمشاهد.

وأشار"طارق الشناوي"، إلى أن احيانا يوجد نجاح الفنان يسمى "نجاح قفز الحواجز"، أى عند نجاح فنان في اول عمل له ومن ثم يفشل في العمل الثاني، هنا يعود الفنان إلى درجة الصفر مرة أخري ولم يتذكر درجة النجاح الاولى له، ولكن في النهاية أداة الحكم على تلك الاعمال الفنية هى الجمهور، معقبا "مزاج الناس لازم نضربله تعظيم سلام".

وأوضح طارق الشناوي، أن يجب على الفنان متابعة تغير مزاج جمهوره حتى يستطيع أن يستمر ناجحا في مسيرته الفنية، مشيرا إلى أن الفنان يمتلك موهبة من الله عز وجل ولكن يجب أن يكون لديه ذكاء يقود هذه الموهبة، حتى يسير ناجحا في أعماله الفنية.

وأكد الشناوي، أن ام كلثوم والعندليب لم يكونوا مجرد صوت عظيم فقط، ولكنهم كاناو عقل يتغير ويتطور على تطور حالة الجمهور، موضحا عند حدوث تغير في الشارع فيجب علي الفنان أن يسير متجها نحو هذا التغير.
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