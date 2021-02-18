قيادية بـ مستقبل وطن: قرار السيسي بالاعتماد على المنتج المحلي في تطوير القري سيصب في صالح السوق المصري

أكدت الدكتورة زينب نوار عضو أمانة المهنيين المركزية بحزب مستقبل وطن، وأستاذ الاقتصاد بالجامعة البريطانية، أن توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاعتماد على المنتجات المحلية ، في مبادرة "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصري، ستصب في صالح السوق المصري بمختلف قطاعاته وكسر حالة الركود التي تسببت فيها جائحة فيروس كورونا المستجد.





وأوضحت نوار في بيان لها اليوم الخميس، أن المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري يعد مشروع شامل ويستهدف إحداث تطوير شامل لكافة قرى الريف الذي يعيش فيها 56 % من السكان خلال ثلاث سنوات فقط باستثمارات تصل إلى 515 مليار جنيه بمتوسط استثمارات 3 مليارات جنيه لكل مركز، وذلك من خلال العمل على مستوى مراكز إدارية بالكامل، مؤكدة أن المشروع سوف يساهم في رفع مستوى المعيشة للأسر الفقيرة.





وأشارت القيادية بحزب مستقبل وطن، إلى أن هذه المبادرة تهدف إلى التخفيف عن كاهل المواطنين بالمجتمعات الأكثر إحتياجًا في الريف والمناطق العشوائية في الحضر، بجانب الرقي بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للأسر في القرى الفقيرة، وتمكينها من الحصول على كافة الخدمات الأساسية.





وذكرت نوار، أن المبادرة تتضمن تطوير وإدخال كافة مشروعات البنية الأساسية التي سيتم تنفيذها بالتوازي وهي مشروعات الصرف الصحي، ومد وتدعيم وإحلال وتجديد شبكات مياه الشرب والكهرباء ، ومد شبكات الغاز الطبيعي وشبكات الاتصالات المحدثة ورصف الشوارع الرئيسية والطرق الواصلة بين القرى وتوفير خدمات الإنارة العامة، وتطوير الوحدات الصحية والتعليمية، وبناء أسقف ورفع كفاءة منازل الأسر الفقيرة.



