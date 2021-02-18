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رياضة

حاجة من وحى الخيال.. الكاف يتغزل فى محمد الشناوى حارس مرمى الأهلي

الخميس 18/فبراير/2021 - 02:19 م
محمد الشناوى حارس
محمد الشناوى حارس الأهلي
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عمرو الحلوانى

أشاد الحساب الرسمي للكاف بالتصدى العملاق لـ محمد الشناوى حارس مرمى منتخب مصر والنادى الأهلى خلال مباراة فريقه أمام المريخ السودانى في انطلاق مباريات القلعة الحمراء بدورى المجموعات، والتي انتهت بفوز الفريق بثلاثية نظيفة.

واستطاع  الشناوى خطف الأنظار خلال المباراة الذى حسمها الأهلى بفوز كبير، إلا أن تصدى الشناوى على مرتين أمام مهاجم المريخ ضمن أحداث المباراة كان كفيلا أن يكون ضمن الأبرز فى اللقاء، لينضم به إلى سلسلة تصدياته الهامة خلال الفترة الأخيرة.

ونشر الحساب الرسمى للكاف لحظة تصدي الشناوى وحماية عرينه من دخول هدف، ووصفوا تصديه بأنه عظيم جدا وحارس خيالي.

وعلى الجانب الأخر ، كشف الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي أن حسين الشحات لن يكون ضمن بعثة أبناء الرداء الأحمر التي ستغادر إلى تنزانيا مساء غد، الجمعة.

وقال الجهاز الفني إن الشحات سيغيب عن المباراة بسبب الإيقاف ٤ مباريات من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم على خلفية أحداث نهائي دوري أبطال مع الزمالك التي حسمها المارد الأحمر بالضربة القاضية لمحمد مجدي أفشة.

وأضاف أن الثنائي علي معلول ووليد سليمان خارج البعثة أيضا لعدم اكتمال شفائهما.

وأوضح أن هناك أملا بسيطا في إمكانية ضم طاهر محمد طاهر للبعثة، حيث إن حالته تتحسن بعد إصابته بإجهاد في العضلة الخلفية.

وشدد على أن أيمن اشرف لم يكن مصابا في الأساس ولكنه اشتكى من ثقل في العضلة الخلفية، فتمت إراحته أمام المريخ السوداني.

 

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