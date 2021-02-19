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فن

عمرو وهبة لـ صدى البلد: أكثف العمل هذه الفترة استعدادا للموسم الرمضاني

الجمعة 19/فبراير/2021 - 10:53 ص
عمرو وهبة
عمرو وهبة
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آيه عاطف
عبّر الفنان عمرو وهبة، عن سعادته لتجسيده شخصية لذيذ في مسلسل "في بيتنا روبوت"

وقال عمرو، في تصريح لـ "صدى البلد": سعيد أن الشخصية نالت إعجاب الجمهور وأنها تركت طابع مميز خاصة وإن الشخصية لديها بعض الأفيهات الخاصة بها التي يقوم الجمهور بترديدها عبر السوشيال ميديا.

كما تابع قائلًا: شغال على مسلسل رمضان كتابة وتمثيل .. ومكثف شغل الفترة دي سواء كتابة او تمثيل في البروفات".

 "مسلسل فى بيتنا روبوت" بطولة شيماء سيف، عمرو وهبة، ليلى زاهر، هشام جمال، دلال عبد العزيز، من تأليف أحمد محيى وأحمد المحمدي وإخراج وليد الحلفاوى.


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