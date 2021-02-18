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تعليم

وكيل تعليم الغربية: يناقش استعدادات امتحانات منتصف العام بالمدارس

الخميس 18/فبراير/2021 - 02:42 م
صدى البلد
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احمد علي
عقد ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، اجتماعًا بكل من مدير عام التعليم العام، ومدير إدارة التعليم الثانوي بالمديرية، ومدير مركز التطوير التكنولوجي بالمديرية لمناقشة الاستعدادات الخاصة لعقد امتحانات النصف الأول من العام الدراسي 2020 / 2021، للصفين الأول والثاني الثانوي، ومراجعة جاهزية البنية التحتية بجميع المدارس سواء في مدارس التعليم العام أو الخاص.

أقرا ايضا:

وأشار وكيل الوزارة إلي عقد لجان الامتحان وفق الإجراءات الوقائية والاحترازية، لضمان حسن سير الامتحان في أيامه المحددة وفقًا لجدول الامتحانات الذي أعلنته وزارة التربية والتعليم.
وكيل تعليم الغربية: يناقش استعدادات امتحانات منتصف العام بالمدارس
وكيل تعليم الغربية: يناقش استعدادات امتحانات منتصف العام بالمدارس
وكيل تعليم الغربية: يناقش استعدادات امتحانات منتصف العام بالمدارس
وكيل تعليم الغربية: يناقش استعدادات امتحانات منتصف العام بالمدارس
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