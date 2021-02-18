لماذا قرر وزير التعليم التحدث للرأي العام في السادسة من مساء اليوم؟| تفاصيل

حالة من القلق والترقب تسيطر حاليا على أولياء أمور طلاب المدارس في مصر، انتظارا لما سيعلنه الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مساء اليوم الخميس، في بيانه التليفزيوني المقرر إذاعته على قناة مدرستنا 1.







وقد أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أن هذا البيان التليفزيوني الذي سيلقيه في السادسة من مساء اليوم، سوف يقدم الإجابات الرسمية عن جميع الاستفسارات التي شغلت الرأي العام منذ لحظة إعلان القرارات الخاصة بنظام عقد امتحانات الفصل الدراسي الأول وآلية عودة الدراسة في الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الحالي 2020/2021.









وفيما يلي ينشر موقع "صدى البلد" أبرز النقاط التي من المنتظر أن يوضحها وزير التربية والتعليم في بيانه مساء اليوم، حيث من المتوقع بحسب مصادر داخل الوزارة، أن يتم خلال هذا البيان إعلان تفاصيل الكتاب الدوري الذي سترسله الوزارة للمديريات التعليمية بشأن آلية تطبيق القرارات الأخيرة، و شرح كامل لآلية تطبيق نظام ورقة الامتحان المجمع التي ستضم كل المواد في ورقة واحدة في امتحانات الترم الأول لصفوف النقل.









وسيؤكد وزير التربية والتعليم، أنه لا داعي للقلق من فكرة ورقة الامتحان المجمع المقرر تطبيقها على طلاب صفوف النقل من الرابع الابتدائي حتى الثاني الإعدادي في امتحانات الفصل الدراسي الأول هذا العام، حيث سيشير وزير التعليم إلى أن هذه الفكرة ليست جديدة وأنه تم تطبيقها على طلاب صفوف النقل العام الدراسي الماضي في امتحانات الدور الثاني العام الماضي وتحديدا في شهر أغسطس 2020، ووقتها أيضا كان الهدف تقليل أيام حضور الطلاب في المدارس واللجان خوفا عليهم من كورونا.









كما سيؤكد الوزير أن مواصفات ورقة الامتحان المجمع التي ستطبق العام الدراسي الحالي على تلاميذ صفوف النقل في امتحانات الفصل الدراسي الأول، ستكون مختلفة عن مواصفات النماذج المتداولة حاليا على السوشيال ميديا والخاصة بامتحانات الدور الثاني العام الماضي، حيث ستكون الامتحانات هذا العام أبسط بكثير.









وسيتحدث وزير التعليم عن تغيير طريقة عرض نتيجة امتحانات صفوف النقل هذا العام، حيث سيعلن أنها لن تكون بالدرجات ولكن ستكون ناجح أو غير ناجح.









كما سيحسم وزير التربية والتعليم الجدل المثار بشأن الانتقادات الموجهة لوزارة التربية والتعليم بشأن تأجيل امتحان الترم الأول لطلاب الصف الثالث الإعدادي لنهاية العام، وسيقوم ب الرد على مطالب أولياء الأمور بتخفيف المناهج للطلاب، و الرد على الانتقادات الموجهة لجدول امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي، و الرد على استفسارات أولياء الأمور بشأن طلاب الدبلومة الأمريكية والطلاب المصريين بالخارج، وإعلان أي تفاصيل متاحة بشأن امتحانات طلاب التعليم الفني أو التأكيد على تأجيل إعلانها للأسبوع القادم.









ويمكن لمن يهمه الأمر متابعة المؤتمر الصحفي على قناة "مدرستنا 1"، والتي يمكن الوصول لها على تردد القناة: 12303 - الاستقطاب: أفقي - معدل الترميز: 27500 - معدل تصحيح الخطأ: 5/6









وكان وزير التربية والتعليم، أعلن الأحد الماضي القرارات التالية بخصوص امتحانات الترم الأول:





- امتحانات المواد غير المضافة إلى المجموع ومواد الهوية للمدارس الدولية تؤجل لآخر العام





- امتحانات تلاميذ من اولى ابتدائي حتى 3 ابتدائي:

هناك 8 ملايين طالب في الصفوف من الأول حتى الثالث الابتدائي لن يتم عقد امتحانات لهم التزاما بنظام التعليم الجديد









- امتحانات الإعدادية

تقرر تأديتها في امتحان واحد آخر العام









- سنوات النقل من 4 ابتدائي حتى 2 إعدادي

امتحان واحد مجمع في جميع المواد في يوم واحد فقط، وسيكون كل يوم لامتحان صف واحد فقط إعمالًا للتباعد، وسيكون الامتحان في منهج الترم الأول ، و سنكرر ذلك في آخر شهور مارس وأبريل ومايو ليتم إلغاء امتحان التيرم الثاني لهؤلاء الطلاب، بحيث يتم امتحان الطلاب آخر كل شهر عن منهج هذا الشهر









وستكون مواعيد الامتحان المجمع لكل المواد في المواد الأساسية لطلاب صفوف النقل كالتالي :

يوم الأحد 28 فبراير سيمتحن تلاميذ 4 ابتدائي

يوم الاثنين 1 مارس سيمتحن تلاميذ 5 ابتدائي

يوم الثلاثاء 2 مارس سيمتحن تلاميذ 6 ابتدائي

يوم الأربعاء 3 مارس سيمتحن تلاميذ أولى إعدادي

يوم الخميس 4 مارس سيمتحن تلاميذ 2 إعدادي









- امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي

ستبدأ الامتحانات الإلكترونية لطلاب أولى ثانوي من يوم 27 فبراير في لجان في المدرسة، بينما يبدأ طلاب 2 ثانوي امتحاناتهم يوم 28 فبراير، وستسير الامتحانات بطريقة تبادلية (يوم أولى ثانوي و يوم 2 ثانوي)، وستستمر الامتحانات حتى 9 مارس 2021









وتتمثل تفاصيل جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول لـ الصف الأول الثانوي 2021 فيما يلي: السبت 27 فبراير 2021 : اللغة العربية (90 دقيقة) – الأحياء (45 دقيقة) الاثنين 1 مارس 2021 : اللغة الأجنبية الأولى (75 دقيقة) – الجغرافيا (45 دقيقة) الاربعاء 3 مارس 2021 : الرياضيات (90 دقيقة) – اللغة الأجنبية الثانية (45 دقيقة) السبت 6 مارس 2021 : الفلسفة (45 دقيقة) – الفيزياء (45 دقيقة) الاثنين 8 مارس 2021 : التاريخ (45 دقيقة) – الكيمياء (45 دقيقة)



أما بالنسبة لـ جدول امتحانات الفصل االدراسي الأول للصف الثاني الثانوي فيتمثل فيما يلي: الأحد 28 فبراير 2021 : اللغة العربية (90 دقيقة) – الجبر والتفاضل وحساب المثلثات (90 دقيقة) الثلاثاء 2 مارس 2021 : الأحياء (60 دقيقة) – الفلسفة والمنطق (60 دقيقة) الخميس 4 مارس 2021 : اللغة الأجنبية الثانية (60 دقيقة) – علم النفس والاجتماع (60 دقيقة) الاحد 7 مارس 2021 : الفيزياء ( 60 دقيقة ) – التاريخ (60 دقيقة) الثلاثاء 9 مارس 2021 : اللغة الأجنبية الأولى (90 دقيقة) – الكيمياء (60 دقيقة) الخميس 11 مارس 2021 : التطبيقات الرياضية (75 دقيقة) – الجغرافيا (60 دقيقة)







- سيتم عقد امتحانات المواد الغير مضافة للمجموع في نهاية العام الدراسي









وفي التيرم الثاني سيتم عمل امتحانات شهرية في مارس وأبريل ومايو إلكترونية من المنزل









بالنسبة لـ امتحانات الثانوية العامة 2021

أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أن الوزارة مصرة على عقد امتحانات الثانوية العامة 2021، ستكون إلكترونية لجميع أنواع الطلاب في لجان إلكترونية مراقبة على التابلت.



وقال وزير التربية والتعليم إن امتحانات الثانوية العامة ستعقد بأكثر من فرصة ومحاولات مختلفة للطلاب، مشيرا إلى أنه على الأرجح لن تعقد امتحانات الثانوية قبل شهر يوليو.



وأضاف أنه سيتم عقد امتحان إلكتروني تجريبي لطلاب الثانوية العامة في شهر أبريل من المنزل للتدريب على شكل الامتحان النهائي.



موعد بدء الدراسة بالفصل الدراسي الثاني

تقرر إعادة فتح أبواب المدارس أمام الطلاب لبدء الفصل الدراسي الثاني من يوم الأربعاء 10 مارس بنفس جداول الحضور التي تم تطبيقها في الفصل الدراسي الأول، ليكون عدد أيام الحضور أقل ويكون الاعتماد الأكبر على التعليم عن بعد.









عودة مجموعات التقوية في المدارس

تقرر عودة مجموعات التقوية في جميع المدارس من بعد 9 مارس 2021









وأخيرا لخص الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، جميع القرارات فيما يلي:

- يتم عقد امتحانات التيرم الاول من 27 فبراير حتى 9 مارس 2021

- تعقد امتحانات الشهادتين الاعدادية والثانوية في نهاية العام الجاري في لجان مراقبة ولا مجال لعقدها من المنزل أو استبدالها بأبحاث

- امتحانات المواد غير المضافة للمجموع وامتحانات مواد الهوية بالمدارس الدولية ستؤجل لنهاية العام الدراسي الحالي

- المدارس الدولية تستطيع إعادة حضور طلابها كل مدرسة حسب خطتها بدءا من 20 فبراير 2021 مع مراعاة الإجراءات الاحترازية

- بدء التيرم الثاني بعد 10 مارس في المدارس بدون تسجيل الغياب، وإتاحة حق الاختيار بين الحضور للمدرسة أو استكمال الدراسة عن بعد بعد كتابة إقرار من ولي الأمر