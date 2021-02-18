صالح عباس: فتح عدد من فصول محو الأمية في المعاهد الأزهرية

اجتمع الشيخ صالح عباس، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، مع منسق عام مشروع محو الامية بقطاع المعاهد الأزهرية، ومنسق المشروع بالمناطق، لمناقشة بروتوكول التعاون بين الازهر والهيئة العامة لتعليم الكبار والسير في تفعيل البروتوكول.





ووجه رئيس قطاع المعاهد، بالتنسيق والتعاون على فتح عدد من فصول محو الأمية في المعاهد التابعة للإدارة وتحديد اسم المعلم لها، موجها بالإعلان عن فتح فصول محو الأمية بالإدارة التعليمية التابعة لها وتكليف وتفعيل دور الأخصائي الاجتماعي في المعاهد بكل معهد للبحث والتحري عن أولياء الأمور الأميين وإقناعهم بالإلتحاق بفصول محو الأمية.





كما وجه بترشيح مالا يقل عن فصلين بالأماكن التي يوجد بها كثافة أمية بكل إدارة لبدء تنفيذ المشروع، ومعلم لكل فصل ولا يقل عدد الدراسين بكل فصل عن خمسة أفراد، ممن تنطبق عليهم الشروط ويتم تجميع صورة من بطاقة الرقم القومي للدارس وبياناته ، وترشيح منسق للمشروع من الإدارة التعليمية مسئول عن إدارته من معلمين ودارسين وفصول المعاهد.





ويتقدم المعلم ومعه كشف الدارسين مختوم ومعتمد من المعهد والإدارة التعليمية التابع لها ومكان الفصل للمنسق المسئول في الإدارة التعليمية وبعد ذلك يقوم المنسق في الإدارة بتقديم الأوراق للهيئة العامة لتعليم الكبار التابع للمركز، وبعد ذلك يأخذ من الهيئة العامة لتعليم الكبار خطاب موجه للإدارة بالموافقة على فتح فصل محو أمية وبعد ذلك يقوم المعلم بفتح الفصل عن طريق الإدارة وموافاة المنطقة بذلك.



