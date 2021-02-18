الجنايات تستعرض محاكاة قتل سفاح الجيزة لضحاياه

ضت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار عماد عطية، اليوم الخميس، الأحراز في محاكمة المتهم قذافي فراج عبدالعاطي المعروف بـ"سفاح الجيزة"، لقيامه بقتل صديقه رضا حميده، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، ودفنه.





وفضت المحكمة الحرز الاول وبه ٣ اسطوانات مدمجة وتحوى مقاطع فيديو لتمثيل المتهم لجريمته، وخلال الجلسة استعانت المحكمة بالمساعدات الفنية لتشغيل الفيديوهات بعد الاستعانة بشاشة عرض لعرضها.





تضمنت الأحراز اسطوانة تحوي فيديو من كاميرا مراقبة لمنزل نهى زكريا بالإسكندرية وخاص بالمجني عليها، وكذلك فيديو محاكاة لقيام المتهم بارتكاب جريمة قتل صديقه رضا عبداللطيف وزوجته فاطمة زكريا.





وحوت الاسطوانة الاولى ٦ مقاطع فيديو .. الفيديو الأول ١٤ ثانية يوضح المتهم يمشي حاملا حقيبة سوداء فى الشارع،والفيديو الثاني يوضح احد الاشخاص وينتهي نقاب ويحمل حقيبة خارجا من احد العقارات.





والمقطع الثالث ١٤ ثانية ويوضح احد الاشخاص يسير باحد الطرقات ونتي المتهم بانه ذلك الشخص، والمقطع الاخير يوضح نفس الشخص الذى يرتدي النقاب.





ومقطع اخر على يمين الطريق بعض الاشياء وسيارة واحد الاشخاص يسير فى مؤخرة الشارع ويدخل احد الهقارات، والمقطع الاخير مدته ٢٣ ثانية يظهر فيه طريق عمومي وبعض السيارات تسير فى الطريق وظهر شخص الذى يسير بالطرق السابقة ويرتدي جاكيت وبنطلون ويحمل حقيبة وتوقف تاكسي له واستقله لونه اصفر الخاصة بالإسكندرية.





وفى الاسطوانة الثانية ضمت مقطع فيديو مدته ٣٦ دقيقة تكشف تمثيل المتهم لجريمته، ويتضمن دخول المتهم للغرفة فى شارع أبناء سوهاج وهو يقف امام باب الغرفة والصوت لم يظهر بوضوح ودخل إليها وبها ثلاجة ونجفة فى السقف وغرفتين على اليمين واليسار وتحدث المتهم الا ان صوته غير واضح، وطلب القائم بالمساعدات الفنية فرصة لتشغيل اسطوانة أخرى لبيان اسباب انقطاع الصوت وسمحت له المحكمة بذلك.





وكانت النيابة العامة أحالت قذافي فراج، الشهير بـ"سفاح الجيزة"، إلى محكمة الجنايات، لاتهامه بقتل زوجته ضمن 4 قضايا اتهم فيها القذافي بالقتل بدوائر الهرم وبولاق الدكرور بالجيزة والمنتزه بالإسكندرية، لمعاقبته فيما نُسب إليه من قتله عمدًا 4 هم زوجته وسيدتان ورجل مع سبق الإصرار خلال عامي 2015 و2017، وإخفائه جثامينهم بدفنها في مقابر أعدها لذلك.