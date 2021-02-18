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تعليم

عميد سياسة واقتصاد القاهرة : جداول امتحانات الفصل الدراسى الاول لم تتغير

الخميس 18/فبراير/2021 - 02:40 م
جامعة القاهرة
جامعة القاهرة
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مريم عزت
كشف الدكتور محمود السعيد عميد كلية سياسة واقتصاد القاهرة ، عن موعد امتحانات الفصل الدراسى بعد قرار التأجيل اسبوع . 

وقال الدكتور محمود السعيد خلال تصريح لصدى البلد ، أن امتحانات الفصل الدراسى الاول بالكلية ستكون بداية من يوم السبت الموافق 27 من فبراير الجارى ، مؤكدا انه لايوجد تغير فى الجداول ولكن تم ترحيل الموعد اسبوع فقط . 


كما اوضح " السعيد " ، إن جميع الامتحانات ستكون بطريقة الاختيار من متعدد أو صواب وخطأ وسيكون خلال ساعة ونصف فقط لا تزيد عن ذلك. 

وكان الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، وجّه بضرورة الالتزام بنظام الامتحانات وفق نظام الأسئلة الموضوعية، وتطبيق المواصفات الفنية للامتحانات ، وذلك وفقًا للمقاييس التي تحدد شكل ومضمون ورقة الأسئلة حيث تتضمن شمولية الاختبار لجميع أجزاء ما تم تدريسه بالفعل، وارتباط أسئلة الاختبار بأهداف المقرر وموضوعاته، وتوزيع الأسئلة على كافة المجالات والمستويات المختلفة من الفهم وإعداد الأسئلة بصورة تسمح بقياس مستويات متنوعة ومتعددة من أداء الطالب، ويراعى فيها التدرج من السهل إلى الصعب، وأن تكون الأسئلة واضحة المعنى ومُحددة ولا تحتاج إلى تفسير، وأن يناسب الزمن المُخصص للامتحان عدد الأسئلة.

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